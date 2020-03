El Presidente Municipal Marcelo Giménez se reunió en la mañana de este martes con el Dr. Adolfo Ruiz Díaz con el cuál dialogó acerca del estado actual de la localidad respecto a los controles y recaudos que se están tomando para evitar la propagación del Coronavirus. El jefe comunal explicó que conjuntamente con las fuerzas activas de la ciudad se permanece en contacto directo ante cualquier requerimiento parta evitar y prevenir el contagio por parte de los ciudadanos. “Sabemos que particularmente nuestra ciudad en una zona altamente expuesta por el hecho de ubicarse sobre una de las vías de comunicación más importantes del país, esto nos hace redoblar esfuerzos en función de tareas de prevención”.



Igualmente estamos en contacto continuo con autoridades provinciales e intendencias vecinas ante cualquier duda. ”La mejor manera de cuidarnos es quedarnos en casa, lamentablemente hay personas que deben salir a trabajar para mantener el orden, la sanidad, y los servicios básicos activos, desde lo más profundo de mi ser quiero manifestar a todos ellos mi más profundo agradecimiento” expresó el Intendente.

Por otro lado también desde el Municipio estamos colaborando con aquellas familias que están directamente afectadas por el cese de sus actividades, a las cuales se les ofrece mercadería alimentaria y se los asesora permanentemente”.

Asimismo, días anteriores que se decretara la cuarentena obligatoria, los servicios de salud y obras públicas de la Municipalidad de Ubajay trabajaron en labores de descacharrizamiento y concientización ante el otro flagelo sanitario que se halla afectando la región, el dengüe.

“Sin dudas esta es la etapa más difícil que me toco estar frente al Municipio, y espero no haya otra igual, ahora es tiempo de no desanimarse y redoblar el esfuerzo, en unas semanas se verán las demás cuestiones, la prioridad hoy es promover la prevención y asistir alimentariamente a los más vulnerables” concluyó Giménez.