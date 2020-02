La periodista Marcela Tauro recorrió las playas de Concepción del Uruguay

Tras llegar este sábado a la ciudad con el Auspicio de la Municipalidad y, difundir los atractivos que posee La Histórica, la reconocida Periodista Marcela Tauro realizó un recorrido por distintos sectores de la ciudad. Especialmente fue llevada hasta la Isla Cambacuá, la isla más grande del Delta argentino.

El sábado por la tarde arribó al complejo de termas Uruguay y posteriormente se trasladó a la Quinta Sabores que se ubica sobre ruta Nacional 14 a metros del complejo termal donde disfrutó de los alfajores artesanales del lugar y de los atractivos que ofrecen a los visitantes.

A la noche, junto a su familia, se trasladó al predio del Carnaval, donde la gente la esperó para tomarse cientos de fotografías. Allí no se privó de nada: bailó, aplaudió se tomó fotos con todos los que se acercaban al palco y también se subió a una carroza mostrándose muy contenta por los aplausos del público que la fotografió, la saludó, y le arrojó besos a lo largo del recorrido.

El domingo por la mañana fue acompañada por la Directora de Turismo María Laura Saad para que a bordo del Lobopé, pueda recorrer las playas de Concepción del Uruguay hasta llegar a uno de los paraísos que posee nuestra ciudad: Isla Cambacuá.

“La verdad es que me siento muy contenta de conocer este lugar. Tengo amigos como Martín Rojas que trabajamos juntos hace muchos años y es de acá, me cuentan lo linda que es Concepción. Me llevo el afecto de la gente y les comentaré a mis colegas en Buenos Aires, sobre este maravilloso lugar” destacó tras realizar una entrevista para la prensa que se encontraba en el lugar.