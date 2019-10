La Municipalidad de San José fomenta la inclusión en el ámbito laboral

La intendente Irma Monjo visitó una dietética sanjosesina que incorporó a Gladys Pérez del Hogar HODIMA

Desde hace un mes Gladys Pérez, del Hogar para Discapacitados Mentales Adultos de San José HODIMA, realiza un entrenamiento laboral en un comercio local. Se concretó mediante un programa nacional gestionado desde la Oficina de Empleo de San José junto a la de la ciudad de Villa Elisa. La intendente Irma Monjo acompañada por el coordinador de Empleo, Producción y Juventud, Gastón Sacks, visitó la dietética “María Canela” donde se realiza la experiencia. Además estuvieron presentes integrantes del equipo de HODIMA que siguen en entrenamiento de Gladys.

Irma Monjo destacó el hecho de poder “trabajar en red con las instituciones, con nuestros equipos de trabajo desde la municipalidad, con una institución como Hodima, con los negocios que están dispuestos a recibir gente para incluir en la actividad laboral que no es poco, eso hay que destacar, la disposición de los empleadores para tener a alguien y entrenarlo” remarcó la presidente municipal.

A lo que agregó: Hay que ser un buen maestro, para que ellos puedan tener después la posibilidad de tener una salida laboral de otro tipo de mayor compromiso y fuera de lo que es un programa” indicó.

La intendente dijo además: “Hacer a la integración de todos los habitantes de la ciudad, de los que están en las instituciones y no tienen la posibilidad de tener una salida laboral” afirmó.

“De entender lo que es el entrenamiento, poder insertarse y por qué no en un futuro no muy lejano, pueda tener su jornada completa laboralmente, y poder sustentarse ella también a raíz de todo el entrenamiento que ha tenido” sostuvo Monjo.

Para finalizar la mandataria municipal expresó: “Las gestiones llevan tiempo pero en esto hemos tenido éxito, siempre se ha manejado con muchísima seriedad”.

Voluntad de trabajo

Gladys brindó su testimonio ante una nueva experiencia laboral y de vida: “hermoso la verdad, una linda experiencia, me hace re feliz, aparte que aprendo muchas cosas que yo no lo sabía” contó.

“Aparte mi patrona es excelente, excelente persona, no me puedo quejar de ella porque es un amor” dijo Gladys.

“Siempre me dicen cuando me ven, Gladys estás acá, de lunes a viernes de 8 a 12 estoy acá me manejo sola en el colectivo, les aviso cuando llego y cuando salgo también” contó.

Y añadió emocionada: “Ojalá que se pueda repetir, yo quiero trabajar” expresó Gladys.

Norma Bourlot, propietaria de la dietética donde se realiza el entrenamiento manifestó por su parte: “Pienso que para ella es muy importante y para mí también porque uno aprende a compartir, a trabajar con una persona a la que hay que mostrarle, enseñarle” dijo.

La comerciante expresó además: “Es una gran experiencia para las dos, la verdad es que estoy muy contenta con ella” subrayó.

Inserción

Gastón Sacks, responsable de la Oficina de Empleo de San José explicó: “Este es un programa que lo venimos trabajando desde hace varios años, y en este caso tiene que ver con la intervención en el sector de discapacidad, hemos podido interceder junto a la oficina de Villa Elisa también para que una de las internas de Hodima pueda estar haciendo un entrenamiento laboral en comercios locales”.

Gladys fue la primera residente del Hogar con la posibilidad de insertarse en una experiencia laboral.

Desde el equipo Hodima en tanto señalaron: “Nosotros como equipo venimos trabajando desde el año pasado en esta posibilidad de incluirla en este programa de entrenamiento laboral, y Gladys tuvo su oportunidad de hacer su primer entrenamiento a principios de año en Mercería Blue de Marta Gabioud”.

“Ahora pudimos renovarlo con la oficina de empleo de San José y con mucha ayuda de la oficina de empleo de Villa Elisa, es la segunda experiencia laboral de entrenamiento que es como si fuera una pasantía” dijeron.

“Se está entrenando en cuanto al manejo de atención, reposición de mercaderías y tareas que le asigna Norma, viene de lunes a viernes, es unan jornada laboral de cuatro horas”.

“Para cualquier persona es muy importante el trabajo, da nuevas posibilidades, nuevos aprendizajes, nuevos vínculos, abre muchas puertas, desde nuestro lado solamente acompañamos y apuntalamos” puntualizaron desde HODIMA.