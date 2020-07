La Municipalidad de Colón busca incluir a instituciones en un programa nacional

Se mantuvieron reuniones con distintas organizaciones locales para ponerlos al tanto de las gestiones para acceder al programa

En el marco del Programa Argentina Construye Solidaria que tiene como objetivo fortalecer el trabajo de aquellas organizaciones de la sociedad civil que realicen tareas de acción comunitaria y acompañamiento barrial, la Secretaría de Desarrollo Comunitario de Colón hace partícipe a organizaciones locales interesadas en mejorar o ampliar sus instalaciones para mejor prestación de sus servicios.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat se propone, a través de transferencias para la compra de materiales de construcción y en conjunto con las gobernaciones y municipios, acompañar estas iniciativas.

En tal sentido, se ha mantenido una serie de reuniones entre los que se cuentan Bomberos Voluntarios, Hogar de Niñas Nuestra Señora de Luján, E. P. E. I Nº 2 Rayo de Luz, E.P.E. I. Nº 25 ADCADIS, Asociación Síndrome de Down No Me Olvides, y otros.

Esta iniciativa tiene como destinatarias a organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas o mutuales que puedan acreditar personería jurídica y que realicen acciones y tareas en área tales como la asistencia en alimentación, la educación, la salud, el medioambiente. Incluye también a la cultura, la inclusión de las personas con discapacidad, el acceso a la tierra, la vivienda y el hábitat, el desarrollo local, la economía social y solidaria, la promoción y protección de la identidad de género y diversidad y la preservación de las identidades culturales indígenas, entre otras.