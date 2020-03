La Municipalidad de Colón atiende necesidades de las Escuelas

El presidente municipal se contacta con directivos para conocer de primera mano las urgencias de cada institución

Fumigación, corte de pasto, limpieza de depósitos de agua, arreglos de cuerpos de baño y aporte de materiales son algunos de los trabajos que la Municipalidad de Colón lleva a cabo en las Escuelas de la ciudad. El Intendente José Luis Walser visita las instituciones y se contacta directamente con directivos y comunidad educativa para conocer las necesidades urgentes de las mismas.

“Nuestro compromiso es con el director de cada institución, que es quien está en el día a día al tanto de todas las necesidades de la institución educativa” señaló el Intendente Walser.

“Hay muchas necesidades en educación y en salud y que muchas veces no se cubren desde la provincia” explicó. Y agregó que “si no fuera por el esfuerzo de padres, vecinos, directivos y ayuda de la municipalidad no lo podrían resolver”

“Queremos profundizar el vínculo, dar respuestas a los vecinos de la ciudad y esta cercanía nos permite conocer las necesidades reales, dando respuestas en la medida de las posibilidades del municipio” aseveró Walser.

Gabriela María Gómez Hermín, directora de la Escuela 60, comentó al finalizar el recorrido del Intendente, que en el edificio escolar se realizan obras urgentes para poder optimizar el funcionamiento de la institución.

“Empezaron trabajos en el refugio con el desarme de separaciones del sector para ampliar nivel inicial que se ha ampliado la matrícula con mano de obra municipal” detalló la directora.

“También gestionamos la realización del piso y otros trabajos como cambio de tanques y de canaletas y buscamos la solución urgente con el Intendente de ver qué se puede resolver con una araucaria en el ingreso a la escuela que en esta época del año sufre desprendimientos con el peligro que ello representa” afirmó.

Por otro lado, en la Escuela 82 la comuna aportó elementos para el arenero, que fue una de las necesidades que manifestaron desde la comunidad educativa como así también mano de obra para trabajos de pintura.

En la Escuela Rayo de Luz, la Municipalidad encarará trabajos en los cuerpos de baños y se está dialogando sobre mejorar cuestiones del transporte escolar que subsidia la comuna.

También están en agenda las Escuelas Normal y Juan José Paso para trabajar en conjunto.

Por otro lado, se irán cumpliendo los compromisos de contraprestaciones con las instituciones con las cuales se trabajó en la Fiesta de la Artesanía como Adcadis, la escuela N 13 y la Escuela 85.