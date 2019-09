La muestra “Ser mujeres en la ESMA” llegará a Concepción del Uruguay

En el marco de las actividades por el Mes de la Identidad, en octubre, se inaugurará en Concepción del Uruguay la muestra “Ser mujeres en la ESMA. Testimonios para volver a mirar”, que por primera vez saldrá de la ESMA de manera itinerante. La muy valiosa exposición podrá verse aquí desde el 9 de octubre, durante 15 días, en los salones del CeCat, y en la inauguración estará presente la directora ejecutiva del Sitio de Memoria de la ex ESMA, Alejandra Naftal, de María García y Ana Testa –sobrevivientes de ese centro clandestino de detención- y Carolina Varsky, coordinadora de la Procuración de Crímenes Contra la Humanidad.

Este lunes, acompañada del director de Derechos Humanos de la Municipalidad, Darío Barón, Alejandra Naftal estuvo en Concepción del Uruguay, para abordar temas relacionados con la organización de la muestra. La exhibición se propone revisar la historia reciente en clave de género, basada en los testimonios de las sobrevivientes de la ESMA durante los juicios a las Junta Militares, incluyendo el accionar de la justicia en las causas posteriores.

Desde su inauguración, será la primera vez que la muestra “Ser mujeres en la ESMA. Testimonios para volver a mirar”, saldrá de la ESMA de manera itinerante. “El primer lugar elegido para exhibir esta muestra fuera de la ESMA, es Concepción del Uruguay. Desde aquí la exposición partirá a Europa, para ser presentada en Bruselas, Madrid y el País Vasco”, contó Naftal.

Naftal: “Interpelación del presente hacia el pasado”

Refiriéndose a la muestra, Naftal señaló que “se inauguró en el sitio de memoria ESMA, ex centro de detención, tortura y exterminio, y fue el resultado de una interpelación que hubo del presente hacia el pasado. Digo esto porque cuando inauguramos el museo, el 19 mayo de 2015, inmediatamente, desde grupos de mujeres feministas nos hicieron una crítica sobre la falta de perspectiva de género que contenía el guión. Por eso recogimos el guante y en estos cuatro años de marea verde, del “ni una menos”, del Me Too, nos propusimos hacer el tema de género en lo que fue el centro clandestino”.

Sobre los pasos encarados para plasmar la idea, la directora ejecutiva del sitio de Memoria de la Ex ESMA explicó: “Presentamos un proyecto a la Coalición Internacional de Museos y Sitios de Conciencia para indagar sobre la especificidad de ser mujer en cautiverio. Nos aceparon el proyecto y así surge esta muestra. Realizamos la investigación con distintos espacios y personas que tratan el tema género, como Pilar Calveiro, una políticologa muy importante, sobreviviente de la ESMA, que vive en México. El tema de ser mujer, el machismo, el sistema patriarcal ni se mencionaban en los años 70. Por lo tanto esta muestra también habilitó que muchas mujeres que estuvieron detenidas pudiesen verse por primera vez en contacto con su propia especificad de ser mujer”.

Aspectos de la Muestra

La muestra, integrada por paneles, objetos y documentos judiciales de extraordinario valor, está dividida en diferentes capítulos dedicados a la especificidad del cautiverio de las mujeres; los personales políticos –una de las consignas del movimiento feminista-; las Sororas, que rescatan historias de solidaridad entre mujeres en cautiverio, y los testimonios de las mujeres ante la justicia. También la muestra da testimonio de juezas y fiscales en la lucha por lograr que los responsables también sean condenados por crímenes sexuales.

“Ser mujeres en la ESMA” se exhibirá aquí desde el 9 de octubre en el CeCat, y como en el caso de la muestra de “Ana Frank” el público podrá recorrerla acompañada de guías que serán entrenados a tal fin.

De la reunión participaron Aníbal Beorda, responsable del CeCat, lugar ideal para el desarrollo de esta muestra: “Ni bien la Dirección de Derechos Humanos nos acercó la iniciativa, desde el Cecat nos sumamos sin dudar, estará a disposición el Centro con sus diferentes espacios, aulas y colaboramos con la logística de todo lo que sea necesario”, afirmó Beorda.

También estuvieron presentes Carla Malugani y David Rodríguez, en representación de UADER, quienes destacaron la participación de la Universidad para repetir la experiencia de la muestra de Ana Frank, donde los jóvenes de la ciudad se convirtieron en formadores y multiplicadores de la historia. Todas estas entidades, junto con la Dirección Departamental de escuelas, trabajan en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos, en la organización de la muestra.

Construcción de Memoria

Durante el encuentro de esta mañana, Darío Barón destacó todas las iniciativas que la Municipalidad de Concepción del Uruguay ha encarado en favor de la construcción de memoria, entre ellas la reciente muestra de Ana Frank y una serie de importantes actividades programadas, que incluye el próximo jueves la inauguración del monumento a Osvaldo Bayer, las presencias de Taty Almeida –Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora-, Sara Rus –sobreviviente del holocausto y madre de Daniel Rus detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar- y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, entre otras personalidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos que estarán presentes en la ciudad en el marco del Mes de la Identidad.

Dirección de Comunicación Ciudadana

Municipalidad de Concepción del Uruguay