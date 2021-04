LA MESA DE TURISMO DE CODEGU ENFOCADA A GENERAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL

Días pasados tuvo lugar una reunión entre integrantes de la Mesa de Turismo de Codegu – Agencia de Desarrollo Gualeguaychú con la titular de la entidad, Estela Miño. En la oportunidad, Juan Pablo Castillo, por el Centro de Defensa Comercial y Marcelo Giachello, en representación de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, conversaron en relación a los ejes que se plantean desde la misma y la mirada estratégica a mediano y largo plazo que resulta necesario encarar.

“La Mesa de Turismo de Codegu no viene a competir con nadie, sino a aportar miradas y vincular a los sectores que forman parte del ecosistema turístico. La idea no es trabajar sectorialmente como una cámara, sino intentar generar una agenda que tenga que ver con el desarrollo de la actividad, pero sin detenernos demasiado en la coyuntura”, señaló Miño, quien además mostró su satisfacción por el arribo de la Codegu al Consejo Mixto de Turismo por primera vez.

En tanto, Castillo destacó que “no hay crecimiento de emprendimientos turísticos sin el desarrollo de proveedores de bienes y servicios que lo acompañen. Concretamente, el crecimiento del sector implica demandar más y mejores proveedores de servicios de manera directa, como así también para quienes eligen visitarnos. Es decir, hay aún muchísimo campo virgen en materia de prestación profesional de servicios orientados al turismo. Por sólo nombrar dos ejemplos: servicios que van desde la administración o gestión de emprendimientos hasta la prestación de servicios con alto valor agregado en materia gastronómica. Un ejemplo muy simple de ello puede estar dado por brindar desayunos individualizados a prestadores que no cuentan con el personal para ello. De este modo se mejora un servicio y se vincula al universo de emprendedores que vienen desarrollando actividades en Codegu. En todos los casos, la clave es ponernos a pensar como colaborar para avanzar en la cristalización efectiva dejando los eternos diagnósticos de lado”.

Por su parte, Giachello opinó que uno de los temas centrales que no ha tenido fuerte raigambre en la comunidad es el que tiene que ver con la concientización de la importancia de los beneficios de una actividad turística desarrollada. Necesitamos continuar haciendo docencia para que se comprenda que el turismo es una de las pocas actividades donde hay un solo ganador: la ciudad. Es decir, nuestro mayor desafío será continuar construyendo una política de Estado sobre esta materia. Pero para ello es imprescindible la continua y permanente articulación entre todos los actores que directa e indirectamente producen el turismo. Y aquí la responsabilidad nos compete a todos: prestadores turísticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y al gobierno local”, esgrimió.

“A quién no le pasó –agregó Miño- que al visitar una ciudad y al quedar tan impactado le dieran ganas de quedarse a vivir o invertir allí. Seguramente a muchos, y posiblemente otros tantos tomaron la decisión y cumplieron el deseo que ese viaje les produjo. El punto aquí es poner de relieve que más allá del motivo de su viaje, el turismo es sin dudas una puerta de ingreso permanente de personas con ese potencial. Por eso, y como en cualquier aspecto de la vida uno quiere estar -y formar parte- de aquellos lugares que sean exitosos, donde se vea potencial, proyección y expectativas positivas en el corto plazo; en definitiva, donde se respire calidad de vida. Por eso generar un clima para invertir es fundamental”, reflexionó.

Los desafíos de los nuevos tiempos

Castillo y Giachello coincidieron además en que “debemos tener en cuenta que si algo trajo consigo la pandemia es la reconversión de muchísimas dinámicas de trabajo donde las tareas remotas han ganado mucho terreno. Esto implica un proceso de migración interna desde las principales ciudades hacia localidades más pequeñas donde la calidad de vida sea mejor. Allí sin dudas hay una gran oportunidad que no podemos desaprovechar”, indicaron, al tiempo que puntualizaron que “es cuestión de revisar las noticias para observar que prácticamente no hay industria que no se encuentre robotizando sus procesos productivos y reemplazando su mano de obra intensiva por mano de obra ultra calificada. Pues bien, si bien la digitalización y robotización en la comercialización de los servicios es un proceso que también incluye al sector turismo, aún resulta irremplazable contar con mano de obra intensiva para brindar servicios de calidad. Es decir, la calidad del servicio requiere de mucha mano de obra. Constante, variada e inmediata. Y aquí la articulación con los centros de estudios especializados en la materia es fundamental”, aseguraron.

La presidente de Codegu recalcó que “todo lo anterior va a ser posible si se cumple básicamente una sola condición: trabajar incansablemente para continuar mejorando la oferta turística y desarrollando una demanda creciente y permanente de turistas en nuestra ciudad. Tenemos todo para hacerlo, depende de nosotros convencernos de que podemos construir una ciudad que puede lograr una calidad competitiva como destino turístico durante todo el año. ¿Y por qué no pensar en el turismo interno como canalizador de esparcimiento y recreación del vecino de la ciudad en tiempos donde viajar es sinónimo de temor para muchos?”, desafió.

Por último, Castillo no quiso dejar pasar un dato de la realidad: “ha quedado demostrado que la actividad turística no fue, no es, ni será un factor que haya generado un incremento en los contagios ¿Por qué? Por la simple razón que ninguno puede darse el lujo de tener que cerrar y dejar de trabajar por no haber cumplido con los protocolos correspondientes al extremo. Es decir, fácticamente tuvimos un ingreso y egreso continuo de visitantes y ninguna de las variables sanitarias se vieron alteradas por este factor”, puntualizó, a la vez que invitó a “todos los sectores que tengan vinculación directa o indirecta con el turismo a acercarse a participar. Aquí no se trata de replicar lo que opinan sólo los prestadores. La mirada debe ser lo más abarcativa y plural que sea posible”, finalizó.

—

Mg. Paula Balbi