La lupa en las inversiones para frenar la pandemia, obra pública, recuperación del estado y ampliación de derechos

El Intendente Gustavo Bastian realizó la apertura de sesiones ordinaria

Desde el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD) este jueves 4 de marzo el Intendente Gustavo Bastian encabezó la Sesión Inaugural del Período Legislativo 2021 en la ciudad de San José. Atento a la situación epidemiológica actual, el acto fue desarrollado, respetando los protocolos sanitarios, implementando puestos sanitizantes en el ingreso y respetando el número máximo de asistentes en las salas.

Presenciaron el evento, tanto de manera presencial como así también por la transmisión en vivo en medios de comunicación y redes sociales, concejales de la ciudad,el Diputado Mariano Rebord, el Senador Mauricio Santa Cruz, los Intendentes vecinos de Liebig, Ubajay y Colón, Julio Pintos, Marcelo Gimenes y Jose Luis Walser y funcionarios y funcionarias municipales.

Dedicó un largo párrafo a detallar los esfuerzos del Estado para atender los efectos de la pandemia y, en este sentido calificó como históricas las decisiones políticas y la solidaridad de las y los sanjosesinos. “Durante toda la pandemia se incrementó la adquisición de equipos de bioseguridad para los centros de atención primaria de salud y se capacitó a todo el personal, Se articuló con el Hospital de San José la recepción de pacientes que son considerados casos sospechosos Y Desde el comienzo de la pandemia se viene colaborando con más de 4 millones de pesos para adquirir necesidades e insumos con nuestro nosocomio”.

“Estamos trabajando con inversión social y una política de derechos y de equidad territorial, con una ejecución presupuestaria sumamente importante e histórica para San José que logró incrementar la atención de profesionales en los CAPs “Nicolás Tavella ubicado en Barrio El Colorado, “Osvaldo Guiffre” en Barrio Perucho Verne, CIC de Barrio El Brillante lo que permite atender en territorio las necesidades de nuestra población más vulnerable. Además, se ha gestionado la construcción de un nuevo Caps en el barrio Loma Hermosa que va a permitir poder llegar a toda esa franja de la ciudad”, enfatizó Bastian.

El materia económica manifestó: “nos hicimos cargo de un municipio descapitalizado en todos sus órdenes y a pesar de contar con un presupuesto elaborado a partir de la anterior gestión, al cual fue necesario realizar cambios a raíz de los desafíos y la imprevisibilidad que significó atravesar una pandemia y crisis a nivel mundial, es menester informar que se ha obtenido para el período 2020 un superávit de $7.968.634”

“Marcando enfáticamente un proyecto de gobierno y una posición política de distribución de los ingresos: tomamos la determinación de aplicar un aumento del 100% en la alícuota a las actividades bancarias y financieras. Así con ese aumento en la recaudación decidimos hacer frente a distintas problemáticas planteadas por las restricciones y baja en la actividad económica y social, principalmente fijando prioridades empezando por los de abajo para llegar a todos”, agregó.



Políticas locales para frenar la inflación

El presidente municipal remarcó además la reciente creación del Programa Municipal “Precios Populares” y dijo: “una decisión política que se condice con la realidad que atravesamos frente al embate de las corporaciones económicas en nuestros bolsillos y se traduce a la capacidad de compra de alimentos. Los Precios Populares son una respuesta política al hambre, el endeudamiento y la especulación”.

En su alocución frente a la asamblea legislativa hizo mención a las políticas públicas destinadas a la salud y mencionó la suma de profesionales de la salud en cada punto de acceso. “Estamos atendiendo las necesidades de nuestra población más vulnerable para prevenir enfermedades, agudizaciones de enfermedades existentes, tratamientos de urgencia, entre otras acciones como la entrega de medicación específica para tratamientos médicos”.

En un capítulo destinado a la educación y al deporte comentó que se realizan talleres en los barrios de Santa Teresita y Perucho, sumado a los de Barrio El Brillante y Polideportivo a los cuales asisten 120 niños, niñas y adolescentes. “Durante los meses de mayor afectación de la pandemia, se ha acompañado a 16 instituciones deportivas con subsidios no reintegrables durante 4 meses consecutivos. Se acompañó en la gestión de subsidios encuadrados bajo el Programa “Clubes en Obra”, mediante el cual para nuestra ciudad se recibió la suma total de $500.000”, señaló.

“Todos ustedes, los que tienen responsabilidades dentro de este recinto saben y conocen el desfinanciamiento que vivimos durante 4 años macristas en nuestras escuelas, vivieron el abandono de la excelencia en la investigación y esto hoy nos trajo crecientes dolores de cabeza. Aún en estos días, existen empresas que demandan trabajo y no pueden darle a muchos gurises porque aún no tienen su capacitación y ello nos llevó a nosotros como gobierno municipal a afrontar a fondo ese problema. Avanzamos fuertemente con la creación de la Escuela Municipal de Oficios, la primera en nuestra ciudad: una respuesta para las oportunidades educativas, el empleo, los valores sociales del trabajo y la recuperación del autoestima. También en este sentido quiero anunciar que en las próximas semanas se estará iniciando la capacitación en un oficio tan importante para nuestra zona como lo es Charqueadores y Despostadores. Esta será la primera ciudad de la provincia en enseñar este oficio tan necesario para nuestras industrias y ciudadanos”, comunicó.

Obra pública y ampliación de derechos

El jefe de Estado Municipal relató además la falta de planificación, o la decisión manifiesta de su ausencia presente durante muchos años en San José con los anteriores gobiernos; hecho que agudizó los desequilibrios territoriales, acentuando la posición periférica de muchos de nuestros barrios en paralelo al empobrecimiento de nuestra población. “Nuestra gestión, el Estado Municipal asumió un rol activo y la planificación en inversión e infraestructura es uno de nuestros ejes”, describió y enumeró las obras desarrolladas: “cordón cuneta en Barrio el Brillante, Loma Hermosa, San Miguel, 50 viviendas y Barrio Santa Teresita. Con un total en un año y dos meses de más de 70 cuadras realizadas – Ampliación del jardín maternal en Barrio El Brillante, puesta en valor y galería del Hogar Saúl Izquierdo, iluminación LED, perforaciones en barrio Acceso Dr. Bastian para dos nuevos pozos de agua, perforación, ampliación de la red cloacal en el Barrio el Brillante, rebacheo de calle Mitre, reconstrucción de la ex ruta 26, remodelación de las oficinas municipales para el desarrollo social y rampas de acceso para personas con movilidad reducida; construcción de un nuevo espacio para la memoria de la gesta de Malvinas, trabajos de recuperación en nuestros caminos de la Colonia”.

En otro párrafo el Intendente anunció que se han implementado un conjunto de medidas sin precedentes, destinadas a incorporar la temática de los derechos humanos para las infancias, mujeres y diversidades dentro de la agenda municipal de gobierno. “Aprobamos, el proyecto de Ordenanza cupo laboral trans. Transexuales, travestis y transgénero para la Administración Pública de San José, la cual prevé que los puestos de trabajo en el ámbito municipal deberán ser ocupados en una proporción del 2, 1 % por personas travestis, transexuales y transgénero, lo cual podrá realizarse en cualquiera de las modalidades de contratación vigentes. Somos uno de los pocos Municipios que implementó la Ley Micaela y creamos el Observatorio de Géneros y Derechos Humanos respondiendo a la necesidad de abordar la temática de género desde la perspectiva de los derechos humanos”, remarcó.

“Trabajamos en posicionar nuestro destino San josé y en conjunto con la mancomunidad Tierra de Palmares en reivindicar la marca turística regional. Proyectamos al turismo local sobre las bases de la agenda 2030 de la ONU. Implementamos una nueva política de turismo que busca poner a la sostenibilidad como brújula en el desarrollo del turismo local.Recuperamos historia. Realizamos la primera vendimia en la colonia, abierta al sanjosesino y al visitante donde cada uno de nosotros logró experimentar parte de la vieja usanza de la Colonia que con tanto esfuerzo nos legaron nuestros inmigrantes”, comentó y añadió: “en esta misma línea de desarrollo sostenible se realizaron importantes inversiones en nuestro balneario municipal; por un monto de más de $1.000.000 proveniente de fondos municipales”.

Herencia y desafíos

“Uno a veces también, con tremenda humildad, pide grados de comprensión del municipio que nos tocó tomar, del país que recibimos y del contexto que nos toca atravesar con una crisis histórica. No fuimos nosotros los que llevamos a la recesión a la Argentina, no fuimos nosotros los que dejamos de invertir en este país y abrimos cuentas offshore en paraísos fiscales porque no confiábamos en nuestra economía. No fuimos nosotros quienes quisimos hacer un país de servicios y amiguismos corporativos y de negociados en las arcas de gobierno”, explicó el Intendente al hablar de la situación local y nacional en la que inició su gobierno y recalcó que hoy debe atender “herencias en demandas millonarias, como la causa “PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE iniciada en 2010, donde se reclama a este Municipio la suma de U$S270.417,40 en concepto de un saldo de deuda presuntamente contraída por la Municipalidad en 2003 por la perforación del pozo termal. Negociaciones que estamos llevando adelante con todos los actores involucrados para poder encontrarle un pronta salida”.

“Recibimos un predio en zona del balneario, perteneciente a la provincia, donde la necesidad y el aprovechamiento de algunos hicieron que se comience la construcción de un barrio en condiciones muy precarias ante la no mirada y atención por parte de la Justicia y la gestión municipal anterior. En pocos meses logramos no solo, en forma pacífica, desalojar el predio, sino que con la ayuda del ministerio de desarrollo social de nuestra provincia y de la provincia de misiones, darle la posibilidad a todas esas familias a que regresen a su ciudad natal con oportunidades laborales en las mismas” comentó.

Al finalizar su discurso Bastian concluyó: “nosotros soñamos, como ustedes con una ciudad mejor, plena en derechos y garantías de eso, con hacer un San José productivo, industrial, educativo y obviamente soñamos con una Argentina donde cada ciudadano entienda que para desarrollarse necesitamos a todas las personas dentro: vivas, con trabajo, salud y oportunidades”.