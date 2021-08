LA DIRIGENCIA DEL CAMPO SE REUNIÓ EN FEDERAL, CRITICÓ DURAMENTE AL GOBIERNO Y PIDIÓ ESTAR “MÁS UNIDOS QUE NUNCA”

La Exposición Ganadera de Federal reunió diversos atractivos. A los ya conocidos y que son marca registrada como lo son las juras y remates, se sumó esta vez un gran encuentro de la dirigencia agropecuaria provincial y nacional. Los referentes gremiales brindaron una conferencia de prensa en el mediodía del sábado con fuertes críticas al gobierno y donde se resaltó la unidad del sector y se pidió a los productores “estar más unidos que nunca”.

Posteriormente, en el acto inaugural de la 77ª Exposición Ganadera, el presidente de la rural anfitriona, Diego Etchegoyen; el titular de FARER, José Colombatto y el de CRA, Jorge Chemes, coincidieron en la firmeza de sus discursos para con los gobiernos provincial y nacional.

Fue tan importante la convocatoria de Federal, que reunió a tres de los presidentes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA), a referentes de la Mesa de Enlace provincial y dirigentes de Córdoba y Corrientes. Puntualmente, participaron los presidentes Jorge Chemes (CRA), Nicolás Pino (SRA) y Elbio Laucirica (Coninagro); José Colombatto y Nicasio Tito (FARER), Juan Diego Etchevehere y Beltrán Benedit (SRA) y Néstor Reula (Fedeco); la máxima autoridad de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Javier Rotondo y Gerardo Condado, de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes.

Discursos encendidos

El titular de FARER, José Colombatto realizó un llamado a mantener la unidad del sector y ser protagonistas de los cambios que necesita la Argentina: “desde Federal los insto a ser punta de lanza, a mantenernos unidos y no aflojar, que todo sacrificio que hagamos será recompensado en dejar un país unido que merezca ser vivido y trabajado”, dijo, al tiempo que marcó su perfil de gestión al afirmar que “desde FARER hemos intentado tener una fuerte acción gremial, acorde a los complicados momentos que atraviesa el sector. Venimos encabezando una gestión dialoguista, porque entendemos que se pueden consensuar acciones y políticas. Pero también hemos debido acudir a posturas firmes cuando ha correspondido a la hora de defender los productores ante medidas absurdas”.

Asimismo, fue contundente en su mensaje al gobernador Bordet cuando señaló que “todo este esfuerzo de Rurales y Productores debe ir de la mano de un acompañamiento real del gobierno provincial. El gobernador debe entender que lo eligieron los entrerrianos para defender los intereses de los entrerrianos. Por eso, no puede olvidarse que tiene un mandato dado por el pueblo y no un compromiso con la casa Rosada”; a la vez que agregó que “usted tiene que honrar esta tierra de patriotas. Y la historia marca que cuando la provincia se vio asfixiada por el poder de Buenos Aires, la enfrentó y hasta la venció. Gracias a Dios estamos lejos de esas épocas que las diferencias se dirimían con sangre. Pero eso no quita que se plante y defienda a los productores del saqueo del Estado Nacional. Que se oponga con fundamentos y coraje al cierre de exportaciones de carne. Contador Bordet, nadie lo va a recordar por hacerles mandados al gobierno nacional. Pero si lo vamos a tener bien presente si de una vez por todas se pone el traje de gobernador de Entre Ríos y empieza a escribir la historia con mayúsculas”, afirmó.

Colombatto también fue tajante al afirmar que “cuando hablamos con nuestros pares de la Región Centro, no pueden creer que en una provincia agropecuaria como esta, usted no se haya tomado un tiempo en casi 6 años para recibir a la Mesa de Enlace. Le ha dado la espalda a uno de los sectores que más aportan a la vida económica de la provincia. En un país que se sumerge en la pobreza, donde la inflación se come el ingreso de los argentinos, es indispensable acompañar al que produce y da empleo. Señor Gobernador, ya no hay lugar para sectarismos ni especulaciones políticas, es hora de gobernar con valentía y con grandeza”, desafió.

Por su parte, el presidente de CRA, Jorge Chemes tuvo palabras muy fuertes para el gobierno nacional y lo acusó de generar una nueva grieta entre los sectores que producen y los demás a partir de “ideología, capricho, resentimiento y odio”.

Asimismo, volvió a criticar la negativa del primer mandatario a recibir a los dirigentes rurales: “me pregunto también por qué el presidente Alberto Fernández recibe a diferentes sectores y no al campo ¿Por qué no le hace? ¿Por qué no dice la verdad de lo que piensa del campo?”, remarcó, al tiempo que se preguntó “¿cuál es la motivación que le hace morder la mano del que le da de comer?” en referencia a lo que el campo deja a las arcas nacionales.

En otro orden criticó el cierre de exportaciones de carne, señaló que el gobierno está “equivocando” el camino y abogó por los consensos: “hay que sentarse a dialogar y proyectar estrategias que sirvan para el progreso de todos, no puede ser que quien quiere progresar sea castigado, por ejemplo, con más impuestos”. También, en su alocución llamó a la participación femenina dentro del gremialismo agropecuario e instó a que los productores sean protagonistas de su propio destino.

En tanto, en la conferencia de prensa los dirigentes tuvieron la posibilidad de hacer público sus posturas en relación a la situación del sector agropecuario y la relación con el gobierno nacional.

Elbio Laucirica (Coninagro) estimó que “lo que más perjudica es la intervención del Gobierno en los mercados, no sé con qué objetivos, quizás ideológicos o electorales, pero lo cierto es que no han conseguido la respuesta que ellos esperaban que era bajar los precios de la carne en los mostradores. Perdimos todos porque con estas políticas nadie gana”, remarcó.

Nicolás Pino (SRA) aseguró que la dirigencia va a estar donde haya que estar “para defender a los productores”; consideró como “insuficiente” el aumento de la cuota de cortes Kosher a Israel, a la vez que indicó que hay un fuerte compromiso de la Mesa de Enlace en relación a la lucha para la reapertura sin cupos para las exportaciones de carne.

A su turno, Javier Rotondo (Cartez), reconoció que la unidad de la dirigencia agropecuaria es un pedido de los productores y de la sociedad, pero recordó que la unidad necesita de la participación y aseguró que “se vienen tiempos en donde vamos a necesitar estar más unidos que nunca”.