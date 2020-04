La Corriente Arturo Illia de la UCR realizó su primera asamblea a distancia.

El encuentro se realizó en forma virtual este sábado a la mañana. Marcaron la necesidad de que las instituciones de la República vuelvan a activarse y aseguraron que “la crisis demanda que se mejore la calidad del funcionamiento del sistema representativo”. Insistieron en que Bordet convoque a un amplio comité de crisis y alertaron sobre las consecuencias económicas del extenso aislamiento.

La reunión, que fue coordinada por la diputada nacional Gabriela Lena, contó con la participación virtual de numerosos militantes y dirigentes de diversas localidades.

En la oportunidad se brindaron informes de los bloques legislativos nacionales y provinciales, a cargo de la senadora nacional Estela Olalla, el diputado nacional Atilio Benedetti y el diputado provincial y Presidente del Interbloque Juntos por el Cambio Gustavo Cusinato. También el secretario del partido, Sergio Kneeteman, informó sobre lo actuado por el Comité Provincial de la UCR.

Los legisladores pusieron de manifiesto la intensa actividad que vienen desarrollando en lo que respecta a la presentación de proyectos, al trabajo en las comisiones y en cuanto al reclamo permanente para que los cuerpos parlamentarios -más que nunca en esta emergencia- asuman su rol de elaboración de políticas públicas y de contralor de las acciones del Poder Ejecutivo, ya que “la crisis demanda que se mejore la calidad del funcionamiento del sistema representativo”.

“No existen razones válidas para consentir que no se dé el funcionamiento pleno de todas las instituciones de la República, incluyendo el Poder Judicial, con los mecanismos que habrá que ir adoptando en función de las lógicas prevenciones sanitarias”, afirmaron.

A su vez, se hizo hincapié en el acompañamiento que con responsabilidad han hecho el radicalismo y la coalición Juntos por el Cambio a las medidas del gobierno destinadas a contener la expansión de la pandemia y se destacó las múltiples propuestas que se realizaron para mejorar la eficacia de las medidas implementadas, como la constitución de un comité de crisis que cuente con la participación de partidos, instituciones de la sociedad civil y universidades, entre otros sectores.

Por otro lado, se resolvió acompañar el reclamo para que se distribuyan de manera equitativa entre municipios y comunas los recursos extraordinarios que reciba Entre Ríos: “Los gobiernos locales son en esta emergencia el primer nivel del Estado en enfrentar los problemas por los que están atravesando nuestras comunidades y están asumiendo de hecho funciones de otros niveles, por lo que no se los puede descuidar ni discriminar en función del origen partidario de sus gobernantes”.

Finalmente, se alertó acerca de la gravedad de la crisis económica y social, agravada por semanas de aislamiento generalizado. Ante la flexibilización que se determinó para Entre Ríos y otras provincias, se reclamó al gobierno provincial que elabore un plan basado en información suficiente y en evidencias sólidas para adoptar decisiones en esta nueva etapa.

“Mantener una parálisis prácticamente absoluta tendrá consecuencias no sólo en el plano económico y social, sino también impactos negativos en la propia salud pública, ya que la pandemia no ha hecho desaparecer otras patologías que -si no son adecuadamente abordadas- pueden llegar a agravarse de manera muy preocupante.

Finalmente, se resolvió realizar una próxima asamblea el próximo día sábado 9 de mayo.