La Clarita construye arco de desinfección

La comuna construyó un arco de desinfección que se instaló en la entrada del pueblo para desinfectar a todo vehiculo que ingrese a la localidad.

Ademas se refuerzan los operativos de control entre Comuna y Policía.

Queremos agradecer a establecimiento San Jorge por prestarnos la casilla para el puesto de control y a Perforaciones González por el préstamo de la bomba y tanque.

Todas las medidas que se vienen adoptando son para cuidar a nuestra comunidad.

COMUNICADO

Para tranquilidad de la comunidad de La Clarita se informa que las personas de la localidad que se encuentran aisladas lo estan por PREVENCION. Se debe al contacto directo e indirecto con una persona que provino de una zona rural de Bs As. donde NO hay casos de Covid. Esta persona esta cumplimiendo el aislamiento y no presenta sintomas.

Quienes tuvieron contacto directo con él y aquellos que a su vez tuvieron contacto con los antes mencionados fueron RESPONSABLES en asumir el cumplimiento del aislamiento PREVENTIVO.

Por favor, no hagamos suposiciones ni difamemos a estas personas.. a cualquiera nos puede pasar. Lo importante es ser Responsables!!