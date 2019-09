La cerveza artesanal entrerriana en continuo crecimiento

Entre Ríos cuenta con más de 80 Productores de cerveza artesanal distribuidos por toda la provincia. Al inicio de septiembre, Colón fue sede de la segunda edición de la Copa Entrerriana “Surubeer Cup 2019” que junto a la continuidad de una agenda de eventos cerveceros impulsan el turismo en el sector.

El gobierno de Entre Ríos impulsa el desarrollo de la producción de Cerveza artesanal, como motor de la economía social, generador de fuentes de trabajo y producto destacado del turismo gastronómico. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura, mediante la presencia de maestros cerveceros y sus productos en los stand de promoción turística de la provincia, como así también por medio de la inclusión de Microcervecerías artesanales en los distintos patios gastronómicos emplazados en actividades culturales.

El acompañamiento también se realiza desde otros organismos como el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de la Producción a través de líneas de créditos a emprendedores o el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) con capacitaciones acerca de los procesos de control de calidad del producto final.

En la segunda mitad del año, el certamen “Surubeer Cup” contó con la participación de aproximadamente 100 cerveceros procedentes de toda la provincia. En tanto la continuidad de los festivales de cerveza artesanal, que se realizan con el objetivo de posicionar a la cerveza como atractivo turístico, contribuyen a situar a esta bebida en un lugar destacado dentro del escenario nacional.

Mirko Pacoricona, de Cerveceros Artesanales de Entre Ríos destacó en el balance del 2019 como un año que marcó sin dudas un crecimiento de la actividad “desde la producción con la apertura de nuevas cervecerías y ampliación de otros establecimientos, y por otro lado desde la parte comercial con festivales donde podemos mostrar la cerveza, con más ofertas de bares en toda la provincia se ha incrementado la producción de cerveza artesanal en entre ríos y es mucho más visible” .

Pacoricona también reflexionó acerca de las prácticas en torno al consumo de Cerveza Artesanal “las generaciones más jóvenes cambiaron las pautas de consumo y la forma de acercarse a los alimentos, dentro de ese proceso la Cerveza Artesanal está entendida como positiva en el sentido de que es más saludable, es local, dinamiza la economía regional, está elaborada sin agregados químicos. En ese combo se va a mantener como una pauta de consumo ya instalada”.

Actualmente con apoyo de la Secretaría de Producción, se encuentra en proceso de conformación la Cámara de Cerveceros de la Provincia, será un organismo que nuclee a todos los eslabones en la producción de cerveza desde los pequeños cerveceros hogareños y las Microcervecerías hasta la producción a gran escala.





Acerca de la Surubeer Cup en Colón

Durante el 2018 tuvo lugar la primer experiencia en la Copa Entrerriana de Cervezas Artesanales en la ciudad de Paraná, el éxito de esta primera competencia a menor escala, permitió que en 2019 se realizará un nuevo certamen de la Copa Entrerriana de Cervezas.

En esta oportunidad la copa se desarrolló en Colón, buscando mantener sedes rotativas para la competencia, como acción estratégica para potenciar y visibilizar el sector en toda la provincia, para el año 2020 ya fue confirmada Concordia como sede de la siguiente competencia.

En el marco de la Surubeer Cup, organizada por el grupo Cerveceros Artesanales de Entre Ríos y la Asociación Civil Somos Cerveceros,se captaron alrededor de 75 muestras presentadas por más de 30 Microcervecerías y 25 cervecerías hogareñas o caseras de la provincia, las cuales fueron puntuadas y recibieron una devolución escrita con las virtudes, defectos y recomendaciones para cada una de ellas.

Los premiados de la Surubeer Cup en Colón fueron dos productores hogareños de Cerveza Artesanal. El premio a la mejor cerveza del Show en la Surubeer Cup fue para el Homebrewer Nicolás Warenycia con una cerveza artesanal de estilo Belga denominada Saison con notas de guayaba. Oriundo de Federal y radicado en la capital provincial desde hace 8 años relató sus comienzos “desde tiempo quería desarrollar la actividad pero en Federal no contaba con los insumos necesarios para producir cerveza y ese deseo quedó en el tintero, una vez que me radique en Paraná me contacté con Mirko- Pacoricona- comencé a asistir a reuniones y capacitaciones hasta que fui juntando los elementos para el Equipo de cocción. Las primeras experiencias de cocina las hice de la mano generosa de otros cerveceros y mi primer creación fue una IPA intomable” .

En relación a su cerveza ganadora Warenycia agradeció la generosidad del resto de la comunidad de cerveceros “otros compañeros cerveceros a los que consulté son partícipes de este premio, algunas técnicas no son mías. Lo que celebro es la unidad, la solidaridad y la transmisión del conocimiento sin mezquindades”.

El segundo puesto lo obtuvo el paranaense Sebastián Piedrabuena, en representación de sus hermanos- se trata de tres hermanos cerveceros hogareños -con una estilo red Scottish Export “ Tardamos 8 meses en armar nuestro primer equipo de cocción, tuvimos que aprender un poco de todo Tratamos de no abarcar 15 estilos a la vez sino de buscar la perfección en uno. Actualmente hacemos cinco estilos de cerveza artesanal, nos presentamos a la Copa con la Scottish Export que era el estilo que más gustaba entre familiares y amigos, enviamos la muestra buscando una opinión especializada. Este premio es una satisfacción porque pudimos ver que estamos haciendo bien las cosas, uno busca el tiempo extra generalmente nocturno para leer y formarse en la elaboración” .

La Surubeer Cup en Colón, contó con el apoyo de Somos Cerveceros, la asociación civil más importante a nivel nacional del sector Artesanal y de Beer Judge Certification Program (BJCP), entidad internacional quien certificó a los jueces y las normas de cata. En el proceso de evaluación las botellas son numeradas y los jueces realizan una “cata a ciegas”, en aras de garantizar un proceso de transparencia durante la evaluación.

Entre ríos no escapa al fenómeno argentino en cuanto a las tendencias de estilos, donde el paladar juega con los extremos desde las cervezas rubias, de cuerpo liviano y sabor suave a las más fuertes y lupuladas, como las célebres IPA o APA de gran renombre internacional.

Cerveceros Artesanales de Entre Ríos, cooperativos y solidarios

Entre los maestros cerveceros se distinguen dos segmentos, los que producen cerveza como hobby mientras que se dedican a otra actividad, denominadas cervecerías hogareñas- y un grupo más reducido de elaboradores que poseen una rentabilidad económica propia que les permite vivir de la actividad conformados en Microcervecerías.

La cocción de cerveza artesanal implica experimentar, poner en juego la creatividad y también un abanico de saberes: ingeniosas técnicas en recirculado y maceración, soldaduras en aluminio o la fabricación de accesorios para el equipo de cocción, el desarrollo del paladar para maridaje de sabores, saberes en bioquímica para optimizar la interacción de los ingredientes, el control de las condiciones sanitarias y de esterilidad necesarias en la circulación de la producción y para el mantenimiento de la calidad del producto.

Cerveceros artesanales de Entre Ríos, además de ser un espacio de cooperación y apoyo entre los cerveceros, también se destaca por sus acciones solidarias mensuales en toda la provincia, consisten en que los productores miembros facilitan cerveza y lo beneficios de su venta se donan a una institución con fines benéficos. También se destaca que el pasado día del niño, más de 20 productores facilitaron su cerveza y trabajo, logrando recaudar 70 mil pesos, que fueron destinados al Hospital Materno Infantil “San Roque”.

Mirko Pacoricona se manifestó en este sentido “nos interesa estar en contacto con la comunidad y retribuir un poco esa preferencia cuando eligen una cerveza artesanal e independiente sobre una industrializada.”



–

Información de Contacto

Cerveceros Artesanales de Entre Ríos

Contacto: Mirko Pacoricona

Mail: cerveceroser@gmail.com.

www.facebook.com/CervecerosER

www.instagram.com/CervecerosER

(Prensa Secretaría de Turismo y Cultura)