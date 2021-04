La caza y tenencia de aves silvestres en cautiverio es una actividad ilegal

Desde el Club de Observadores de Aves (COA) Güirá Pirá expresamos nuestra preocupación ante la constante y permanente caza y trampeo de aves silvestres en distintos lugares de la ciudad y en zona rural cercana.

La caza de fauna silvestres está prohibida por la ley provincial N° 4.841, la cual expresa en su Artículo 4: prohíbase la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la provincia, así como también el tránsito, comercio e industrialización de cueros pieles.

Aclarando en su Artículo 3: Considérese como acto de caza todo arte o medio de buscar perseguir, acosar, apresar o matar los animales de la fauna silvestre, así como la recolección de ciertos productos derivados de aquellos tales como plumas, huevos, nidos, guano, etc.

Por lo que desde el COA se ha tomado intervención en varias oportunidades en situaciones de caza y también de acopio de aves para su venta, aunque como ONG nosotros no podemos intervenir, nuestra principal función es educar sobre las aves y sus ambientes.

Nosotros no contamos con autoridad legal para proceder en estos casos, los responsables de intervenir son la policía y la justicia, es por eso que siempre antes este tipo de situaciones recomendamos hacer la denuncia en la comisaría más cercana.

Lamentablemente llevamos en los últimos años varias denuncias realizadas y que finalmente no sabemos por qué terminan siendo archivadas, hemos hecho denuncias con datos precisos, domicilios donde se acopiaba aves para finalmente ser enviadas a otras localidades, en un caso puntual se aportaron fotografías en ambas denuncias y nos constaba la presencia de entre otras aves de un cardenal amarillo, que es un ave que está en peligro crítico de extinción y que su caza o tenencia está fuertemente penada por la ley, pero lamentablemente ninguna de estas denuncias prosperaron.

En los últimos días se dio una situación que volvió a poner este tema en agenda y que motivó nuevamente la intervención del COA.

Quienes transitan la ciudad por la zona de la Defensa Sur son lamentables testigos de gente de todas las edades, incluso menores utilizando tramperas, gomeras e incluso aire comprimido, esto le sucedió hace días a una ciudadana quien muy comprometida con la protección de las aves cuando se encontró con una trampera con una Urraca como llamador (se le dice llamador a un ave que tienen encerrada junto a la trampera que precisamente actúa de eso, llamar por medio de su canto a otras aves que están el libertad y cuando éstas acuden terminan cazadas por el dispositivo), la comprometida ciudadana no dudo en liberar a la pobre urraca presa y desmanteló la trampa a la vez que trato de explicarle al responsable de este delito que lo que estaba haciendo era eso un delito, mientras registraba la escena en video con su celular, exponiéndose a cualquier situación que por suerte en esta oportunidad no pasó a mayores.

Lamentablemente si las autoridades, la policía y la justicia no actúan como lo tiene que hacer son los ciudadanos quienes lo hacen y no está bien, no corresponde que se expongan como esta valiente ciudadana.

Desde el COA la acompañamos a realizar la denuncia y también pusimos en conocimiento al área de fiscalización de la provincia y al departamento de tráfico de Aves Argentinas.

Queremos y estamos fuertemente comprometidos a que el riesgo a que se expuso esta ciudadana no sea en vano y esperamos que de una buena vez se haga cumplir la ley, que quienes tengan que intervenir lo hagan en tiempo y forma.

Entendemos que hay una cuestión cultural sobre todo en personas mayores de tener aves enjauladas seguramente para disfrutar su canto, pero eso es una cuestión perversa ya que el ave sin dudas está sufriendo ante la pérdida de su libertad, hay otros métodos de disfrutar las aves, por ejemplo, teniendo árboles nativos en los patios, poniendo bebederos y también colocando casitas nido, pero nunca privando de la libertad a un ave.

Lo paradójico de la situación mencionada es que la gente que caza vive en la zona así que de solo sentarse en la vereda de su casa tranquilamente puede disfrutar de las aves en libertad.

Desde el COA estamos haciendo todo lo posible para erradicar esta costumbre mediante la educación, dando charlas en escuelas y también desde lo legal, ya que recientemente presentamos un proyecto de ordenanza para que se prohíba la venta de jaulas y tramperas en nuestra ciudad y sobre todo esperando que se haga cumplir con las leyes existentes.