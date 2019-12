Kneeteman destacó que en la Cámara de Diputados “haya primado el debate por sobre el modo escribanía”.

Tras finalizar su mandato como diputado provincial, Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) realizó un balance de lo que fueron estos cuatro años: resaltó el dinamismo que tuvo la Cámara, los grados de consensos alcanzados y que haya primado el debate por sobre el modo escribanía con el que la Legislatura funcionó durante varios años. Las materias pendientes.

El diputado provincial Sergio Kneeteman es uno de los que no renueva mandato en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. A modo de balance, hizo hincapié en el dinamismo con el que funcionó la Cámara, dio cuenta de la importancia de una serie de leyes y también se refirió a las asignaturas pendientes que tiene el Poder Legislativo.

“Cuando asumimos teníamos el desafío de honrar el reclamo de parte de la sociedad, que tal vez haya sido uno de los principales motivos de la construcción de Cambiemos en Entre Ríos: cambiar el concepto de una Legislatura débil que venía funcionando como una escribanía, por un verdadero Poder del Estado que aporte a la construcción de una provincia distinta, que ejerza sus mecanismos de control y sus facultades en forma plena”, sostuvo Kneeteman.

“Otro de los grandes desafíos que teníamos allá por el 2015 era el de inaugurar un nuevo tiempo político, un tiempo que supere la grieta, la intolerancia, la confrontación permanente. Un tiempo de construcción, aun en las disidencias, un tiempo de diálogo, de búsquedas de consensos, un tiempo en el que los intereses de los entrerrianos primen por sobre los sectoriales”, resaltó luego al mencionar otra de las metas que se propuso hace cuatro años.

Luego de recordar que durante dos años presidió el bloque de Cambiemos, indicó que la fuerza opositora tuvo la oportunidad de presidir cinco comisiones legislativas -algo que hacía años no sucedía-, lo cual le dio dinamismo a la Legislatura y facilitó el tratamiento y sanción de varias leyes.

Al dar cuenta de la producción legislativa, señaló que a poco de asumir se logró sancionar una ley “para reemplazar el Presidente del Tribunal de Cuentas, principal organismo de control del Estado” y recordó que luego asumió “un Presidente interino, independiente, que reemplazó al que había designado el Poder Ejecutivo con el único objetivo de flexibilizar los controles”. De todos modos, aclaró que “resta sancionar la Ley Orgánica del Tribunal que dispone la integración de la oposición en el Directorio”. Recordó que es autor de un proyecto que va en ese sentido, pero “lamentablemente el PJ no lo quiso tratar”.

Enseguida Sergio Kneeteman mencionó otro de los grandes aportes que la Legislatura hizo para mejorar la calidad institucional de la provincia: “Realizamos el primer juicio político a un Juez del Superior Tribunal de Justicia: a Carlos Chiara Díaz”.

Más tarde mencionó una norma vinculada a la seguridad de los entrerrianos: “Después de años de frustraciones pudimos sancionar por unanimidad la Ley de Narcomenudeo. Lo hicimos en base a distintos proyectos -uno de mi autoría- y el objetivo de la ley fue otorgarle herramientas a la Justicia y a la Policía de Entre Ríos para atacar el flagelo de la droga, que avanza sin control y destruye nuestras comunidades”.

En materia de seguridad la Legislatura dio luz verde a otro proyecto presentado por Kneeteman: “El que establece que haya un fondo de recompensa para quienes aporten datos tendientes a esclarecer delitos graves o secuestros”.

Otra de las iniciativas importantes que sancionó esta composicón legislativa fue la Ley de Comunas: “Fue un gran desafío y ahora es un enorme logro que nuestros vecinos de las zonas rurales de la provincia tengan los mismos derechos que los que vivimos en ejidos municipales”.

A pesar de formar parte del bloque opositor, Cambiemos “aprobó cada una de las leyes que envió el Poder Ejecutivo y que tenían por objetivo solucionar o paliar la compleja situación económica y financiera de la provincia”, destacó Sergio Kneeteman, quien resaltó las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional, que fue “un gobierno que colaboró con Entre Ríos y con el gobernador Bordet como no lo hizo ninguno de los gobiernos nacionales anteriores, ni siquiera los del mismo signo político”.

Por último, Kneeteman admitió que “quedan muchas asignaturas pendientes” y mencionó en tal sentido la creación de los organismos e instituciones consagradas en la reforma constitucional de 1998, como la Defensoría del Pueblo y la Ley Orgánica de Municipios.

También se refirió a la imperiosa necesidad de avanzar en una nueva legislación en materia electoral, tributaria y previsional. “Se debe avanzar en reformas que nosotros no logramos: una nueva ley electoral y de partidos políticos, una reforma impositiva, y una nueva ley previsional que no conculque derechos, pero sí que evite el estallido que se producirá más temprano que tarde si es que no se reduce el enorme déficit que tiene la Caja de Jubilaciones”, enfatizó luego.

Finalmente el radical Sergio Kneeteman aseveró: “Con errores y aciertos, fueron cuatro años de mucho trabajo. Años en los que sufrimos derrotas electorales, pero también los enormes triunfos en las elecciones legislativas nacionales de 2017 y en las de este año”.

_

Lic. María José Viglione

Prensa y Comunicación Inst.