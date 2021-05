Jóvenes emprendedores de Colón gestionan junto al Municipio créditos para expandirse

Diferentes rubros aspiran a obtener financiamiento para ampliar sus proyectos con el asesoramiento de la Municipalidad de Colón

La Municipalidad de Colón a través de la Dirección de Producción, se vincula con la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor para gestionar el Programa “Jóvenes Emprendedores”, mediante el cual emprendimientos en marcha puedan ampliar, instalar un negocio o adquirir recursos humanos.

En Colón se inscribieron más de 20 aspirantes, según los requisitos establecidos por el Programa, de los cuales 11 proyectos elaborados junto al municipio fueron seleccionados y cuatro de ellos cuentan con la preaprobación para acceder a créditos.

Se trata de cuatro rubros diferentes, uno de economía circular de industria sustentable, otro digital, uno con la industria de la pesca y otro en innovación en metalmecánica. “Los montos de la financiación oscilan entre los 100 y 200 mil pesos, depende la herramienta que se pida por parte del emprendedor, son evaluados por la provincia de la misma manera que en la Oficina de Empleo” explicó la Directora de Producción y Empleo Municipal, Lina Bosch. “Luego de la inscripción se los asesora a los emprendedores para escribir el proyecto, también recibieron asesoramiento contable y se los guió en la formulación e inscripción final” afirmó.

Romina y Ricardo, dos de los emprendedores, impulsan “Señuelos LSC” y comentaron: “Con nuestro emprendimiento y nuestro tipo de señuelos lo que queremos es bajar los costos y que cualquier pescador pueda incursionar en la pesca deportiva, y además cuidar el medio ambiente con un producto que es biodegradable”. “Estamos pidiendo una maquinaria para que la producción tome un ritmo mayor, y son productos artesanales”.

Flavio en tanto presentó el proyecto “Diseño Web optimizado para posicionamiento CEO”y dijo al respecto: “Siempre trabajé como empleado y ahora me animé a emprender, soy especialista en programación y diseño Web, últimamente con la pandemia me surgieron trabajos en el exterior”. “Me asocié con un amigo que está en España y hacemos muchos trabajos de distintas Webs para posicionarlas y que sean óptimas, me animé a solicitar un crédito para ver si puedo expandirme, contratar a alguien más y empezar a crecer” sostuvo.

Agostina, otra de las emprendedoras, presentó su solicitud con “Eco-ram” que detalló: “Hace dos años desarrollamos el proyecto con mi marido y se trata de armar mobiliario con madera reciclada principalmente pallets, tratando de incorporar otros materiales como hierro o plástico”. “Tenemos ciertas herramientas pero el crédito nos serviría para poder sumar otras que faciliten los procesos de trabajo, tenemos una pre aprobación ahora tenemos que esperar a ver si somos seleccionados o no” señaló.

Por mayor información sobre este y otros programas los interesados pueden acercarse a la Oficina de Empleo de Colón en Moreno 183, de lunes a viernes de 8 a 18.