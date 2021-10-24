JOVEN QUE CIRCULABA EN SU MOTO, ALCOHOLIZADO, IMPACTA A TRES ADOLESCENTES
EN HORAS DE LA MAÑANA DE HOY, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 5:30 HS, PERSONAL POLICIAL INTERVIENE POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO CUANDO UN CIUDADANO DE 25 AÑOS DE EDAD, QUE CIRCULABA EN UNA MOTO HONDA CB 190, POR EL CAMINO A 1º DE MAYO, ACOMPAÑADO DE UN JOVEN DE 24 AÑOS, POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONAN A UNA FEMENINA DE 16 AÑOS Y DOS MASCULINOS DE 18 Y 16 AÑOS, QUE CAMINABAN EN LA MISMA DIRECCIÓN. COMO CONSECUENCIA DEL IMPACTO, TODOS LOS INTERVINIENTES RESULTARON CON LESIONES, SIENDO ASISTIDOS Y TRASLADADOS HASTA EL NOSOCOMIO LOCAL. EN TANTO EL RODADO FUE RETENIDO POR ALCOHOLEMIA POSITIVO.
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