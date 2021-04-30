JOVEN DE 19 AÑOS DETENIDO
SIENDO LAS 19:50 HORAS DEL PASADO JUEVES, PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO DE UNA VECINA, LA QUE MANIFESTÓ QUE UN CHICO JOVEN INTENTÓ SUSTRAER LA BICICLETA A SU HIJA MENOR DE EDAD (12 AÑOS), EN MOMENTOS QUE LA MENOR SALÍA DE SU DOMICILIO HACER LAS COMPRAS A UNA DESPENSA CERCANA DE CALLE ALBERDI DE ESTA CIUDAD, EN ESTE RECORRIDA CRUZA AL MASCULINO PUDIENDO EVITAR ASÍ SU ACCIONAR;
Y AL LLEGAR A SU DOMICILIO DIO AVISO A SU MADRE DE LO SUCEDIDO Y ESTÁ A LA AUTORIDAD POLICIAL CONCURRIENDO A LA ZONA PUDIENDO LOGRAR SU APREHENSIÓN MINUTOS LUEGO, EN CALLES CABO PEREYRA Y CHACABUCO, SIENDO ESTE CLARAMENTE COINCIDENTE CON LOS DATOS RECABADOS EN LO QUE RESPECTA A VESTIMENTA Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. ESTE MASCULINO JOVEN DE 19 AÑOS FUE TRASLADADO A JEFATURA DPTAL DE POLICÍA QUEDANDO DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA EN TURNO DEL DR. ALEJANDRO PERROUD IMPUTADO POR EL DELITO DE ROBO EN GRADO DE TENTATIVA.
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415