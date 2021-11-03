JOVEN ALCOHOLIZADO QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA FUE TRASLADADO A JEFATURA DEPARTAMENTAL.
A RAÍZ DE HABERSE RECEPCIONADO VARIOS LLAMADOS DE VECINOS DE ESTA CIUDAD, HOY EN LA MAÑANA, PERSONAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO DEPENDIENTE DE ESA JEFATURA, ES COMISIONADO HASTA CALLE AVENIDA PRESIDENTE PERÓN Y ALBERDI, LUGAR DONDE AL PARECER, DOS SUJETOS SE ENCONTRABAN PERTURBANDO LA TRANQUILIDAD DE LOS TRANSEÚNTES Y MOLESTADO EL INGRESO A COMERCIOS. UNA VEZ ARRIBADOS AL LUGAR, LOS FUNCIONARIOS CONSTATARON LA PRESENCIA DE UN SOLO MASCULINO DE 20 AÑOS, QUIEN LUEGO DE OBSTACULIZAR CONSTANTEMENTE EL ACCIONAR POLICIAL, NEGÁNDOSE EN TODO MOMENTO A COLABORAR, FUE CONDUCIDO DE FORMA INMEDIATA HASTA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL, QUEDANDO ALOJADO POR INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 41 Y 43 (EBRIEDAD Y DESORDEN) DE LA LEY 3815, LUEGO DE SER EXAMINADO POR EL MÉDICO DE POLICÍA Y CORRECTAMENTE IDENTIFICADO.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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