José Luis Walser recorrió los Punto Verano y el ingreso a Colón

Acompañado por funcionarios el Presidente Municipal dialogó con personal de salud, inspección, turismo, guardavidas y seguridad

Si bien ya se pusieron en marcha hace algunas semanas, en los últimos días se siguieron ajustando detalles en los Punto Verano que funcionan tanto en playa norte como en playa sur para ofrecer un óptimo servicio tanto a turistas como a vecinos.

El Presidente Municipal José Luis Walser recorrió todos los sectores junto a funcionarios municipales para dialogar con guardavidas, personal de salud, turismo, seguridad e inspección. También fue visitado el centro de control de ingreso a Colón.

“Estamos acompañando los Puntos Verano Colón donde se trabaja conjuntamente con turismo, salud, seguridad, guardavidas, y la implementación en territorio de algunos sectores con lo que signifique el distanciamiento social y las pautas de las buenas prácticas que tenemos que cumplir todos este verano” sostuvo la Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory.

Sobre las pautas que se controlan la funcionaria explicó que se hace hincapié en “el ingreso con tapaboca a la zona de playa, por supuesto cuando se concurre a los sanitarios o paradores, y si bien no toda la playa va a estar señalizada con indicadores de distanciamiento sí en algunos sectores en el sur y en el norte, como un recordatorio en territorio de lo que tenemos que observar y cuidar cuando venimos a la playa” afirmó.

Por su parte el Secretario de Gobierno Pablo Trevisan agregó sobre los Punto Verano: “Son puntos en donde podemos ser asistidos en caso de tener alguna necesidad tanto del visitante como el ciudadano de Colón, estuvimos recorriendo ambos lugares en playa norte y playa sur”.

Y añadió sobre el recorrido: “Finalmente hemos hecho una visita al ingreso de la Ciudad que está dividida la parte por donde acceden los turistas y un ingreso vecinal para que no tengan que esperar”.

“Colón es un destino muy visitado siempre en todas las temporadas y en esta no ha sido la excepción a pesar de que es distinta, hemos hecho un trabajo muy fuerte y tomado muchos recaudos para que la podamos disfrutar de una manera cuidada, y que podamos hacer que Colón siga manteniendo su marca, dándole a todos aquellos que nos visitan un lugar bonito y un momento lindo para disfrutar en familia” subrayó Trevisan.

Ariel, un turista consultado en la playa, comento: “Vengo de Buenos Aires, la estoy pasando genial me encanta Colón vengo hace mucho tiempo, la playa de río es preciosa”. “El Intendente básicamente me dijo como ha trabajado protocolarmente para que la Ciudad siga funcionando y la gente pueda seguir viviendo de un ingreso grande que es el turismo” indicó.

“Yo que soy de Buenos Aires y voy a la Costa Atlántica vi tan bien instrumentado esto, yo podía volver a la Costa, elegí venir acá porque es simple y porque se han ocupado, de la gente del pueblo también para que pueda vivir del turismo, no lo vi ni en Capital ni en la Costa, si ven las noticias pueden darse cuenta que no hay ningún cuidado sobre el personal” dijo el visitante.

“Me gusta Colón, me encanta Entre Ríos, me sentí cuidado desde el ingreso a la Ciudad, bien tratado por la policía y por las autoridades sanitarias” concluyó.