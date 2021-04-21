JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EN PERSONAL SOBRE CONTROLES Y VERIFICACIÓN VEHICULAR.
EN LA FECHA, DANDO CUMPLIMIENTO A DIRECTIVAS IMPARTIDAS POR EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN TEÓRICA/PRÁCTICA PARA EL PERSONAL DE LAS SECCIONES CUERPO Y GUARDIA Y COMANDO RADIOELÉCTRICO, EN DONDE SE ABORDÓ TEMÁTICAS RELACIONADAS A LOS CONTROLES VEHICULARES Y VERIFICACIÓN DE LOS MISMOS. LAS CLASES ESTUVIERON DICTADAS POR EL SUB-COMISARIO ECHEVERRÍA LUÍS, LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA Y EL SARGENTO 1º ALEJANDRO RAFFO, FUNCIONARIO QUE CUMPLE FUNCIONES EN LA PLANTA VERIFICADOR DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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