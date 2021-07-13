JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN
A RAÍZ DE GESTIONES LLEVADAS A CABO DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA, SE CONCRETÓ UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN METODOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN RADIAL, PROCEDIMIENTOS CONVENCIONALES Y CONTROL DE UNIDADES MÓVILES POLICIALES ORIENTADO AL PERSONAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO. LUEGO DE DOS DÍAS DE INSTRUCCIÓN QUE CONSTÓ DE SEIS MÓDULOS A CARGO DE LOS INSTRUCTORES, PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN INSTITUTOS POLICIALES Y SECCIÓN VIDEO VIGILANCIA DE LA DIVISIÓN 911, EN EL DÍA DE HOY FINALIZÓ LA MISMA. ENTRE LOS TEMARIOS REALIZADOS SE DESTACAN LOS SIGUIENTES:
COMISARIO LUCIANO GEUNA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES DESDE VEHÍCULOS, COBERTURAS, DISPAROS Y RECOMENDACIONES GENERALES.
CONCEPTO DE SEGUIMIENTO POR PERSECUCIÓN.
SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA DEL MÓVIL POLICIAL.
SARGENTO AYUDANTE FRANCISCO MONJE.
LEY NACIONAL DE TRÁNSITO, ARTÍCULO 61, CONDUCCIÓN DE EMERGENCIA.
DISTANCIA SEGURA Y DISTANCIA DE REACCIÓN DURANTE LA CONDUCCIÓN DE EMERGENCIA.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POLICIALES, CONTROL DE LA UNIDAD EN FRÍO EN GENERAL.
SARGENTO AYUDANTE SENDOYA HÉCTOR.
MISIÓN DEL DESPACHANTE DE COMANDO RADIOELÉCTRICO.
COMUNICACIÓN RADIAL, FRECUENCIA ACTIVA, RECOMENDACIONES GENERALES.
ATENCIÓN TELEFÓNICA, DATOS IMPORTANTES, RECOMENDACIONES GENERALES.
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y COORDINACIÓN CON LAS FILIALES POLICIALES
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415