JEFATURA DEPARTAMENTAL: NOVEDADES DE LAS ULTIMAS HORAS
JEFATURA DEPARTAMENTAL: PERSONAL POLICIAL RECUPERA UN KAYAK SUSTRAÍDO
FUNCIONARIOS DE DIVISIÓN INVESTIGACIONES LUEGO DE REALIZAR TAREAS INVESTIGATIVAS PERTINENTES LOGRA RECUPERAR UN KAYAK MARCA WARRIOR, ELEMENTO QUE HABÍA SIDO DENUNCIADO COMO SUSTRAÍDO, DESDE EL INTERIOR DE UN GARAJE, ESTE ELEMENTO FUE ENCONTRADO.
JEFATURA DEPARTAMENTAL: SE ENCONTRÓ UN BOLSO CON DINERO EN EFECTIVO
PERSONAL DE FACCIÓN EN EL HOSPITAL SAN BENJAMÍN DE ESTA CIUDAD, RECIBIÓ EN MANOS DE UNA FEMENINA UN BOLSO QUE HALLO EN EL EXTERIOR DEL NOSOCOMIO. AL ABRIRLO EL SUBOFICIAL OBSERVA QUE TENÍA EN SU INTERIOR VEINTE MIL PESOS EN EFECTIVO. SE INFORMÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DE ESTOS ELEMENTOS, PARA POSTERIORMENTE LUEGO DE SER LOCALIZADO EL PROPIETARIO HACER ENTREGA DE LOS MISMOS.
COMISARIA SAN JOSÉ: SE LOCALIZÓ UNA MENOR QUE SE AUSENTO DE SU HOGAR
EN VIRTUD DE UNA DENUNCIA RADICADA POR LA MADRE DE UNA MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, PERSONAL POLICIAL ACTÚA EN CONSECUENCIA Y LOGRA LOCALIZAR A ESTA JOVEN, QUIEN QUEDO ALOJADA EN INSTALACIONES DEL ÁREA DE LA NIÑEZ DE SAN JOSÉ.
COMISARIA UBAJAY:
EN VIRTUD DE TAREAS INVESTIGATIVAS LLEVADAS A CABO POR PERSONAL DE COMISARIA, EN LA LOCALIDAD DE UBAJAY SE LOGRA RECUPERAR DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS EN EFECTIVO, QUE ESTABAN EN PODER DE UN MASCULINO DE 18 AÑOS Y QUE HABÍAN SIDO SUSTRAÍDOS A UNA FEMENINA DE 36 AÑOS DE EDAD.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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