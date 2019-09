Irma Monjo: “Estamos ejecutando todas las obras proyectadas en el presupuesto aprobado para este año”

Pavimentación, cordones cuneta, desagües pluviales, circuito aeróbico, trabajos en el cementerio y una nueva sede de obras sanitarias son algunos de los trabajos en marcha

Acompañada por los secretarios de Gobierno y Hacienda, Carlos Becker, y de Obras y Servicios Públicos, Gonzalo Brau, la presidente municipal de San José, Irma Monjo, supervisó algunas de las obras que la comuna tiene en marcha en distintos barrios de la ciudad. Entre ellas, la nueva casas para obras sanitarias que comprenden además la remodelación y mejora de la vereda circundante, pavimentación, desagües pluviales y circuito aeróbico.

Al respecto, la intendente explicó: “Hay un presupuesto que se sancionó a fines del año pasado donde incluía todas estas obras, que están presupuestadas, si bien los costos no son los mismos de aquel momento, todo esto ya estaba previsto” sostuvo la mandataria municipal.

Irma Monjo explicó además: “Hay cosas que desistimos de hacerlas como las mejoras de la plaza Urquiza porque entendimos que había otras prioridades para hacer, una era esto el pavimento de Sarmiento y la terminación de las piletas del poli” señaló.

En esa misma línea, la intendente de San José aclaró: “Tengo la obligación de ejecutar el presupuesto que tenemos para 2019, son fondos que están previstos, que llegan de nación y provincia y una gran parte proviene del aporte de las tasas municipales de los sanjosesinos” indicó.

Y agregó: “Hay una mandato popular, me debo a eso, me eligieron hasta el 10 de diciembre, no puedo hacer la plancha cuatro o cinco meses porque perdimos unas elecciones, tengo que continuar haciendo mi trabajo”.