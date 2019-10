Invitados y personalidades destacadas opinaron sobre la apertura del FICER

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), organizado por el gobierno a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, tuvo su acto de apertura este martes con la asistencia de numerosas personalidades locales, nacionales e internacionales que engalanaron la velada inicial.

Protagonistas de películas, directores de cine, referentes de la cultura entrerriana y funcionarios de diversos estamentos compartieron el inicio de esta fiesta cultural y opinaron sobre el evento.

Actores en la sala

Gabriela Cartol, actriz protagónica de La Camarista -película mexicana candidata a los premios Oscar que tuvo a su cargo la apertura de la sección internacional del FICER- presentó la obra dirigida por Lila Avilés y después de la función conversó con el público en la Sala Mayor del Centro Provincial de Convenciones. “Estoy encantada de estar aquí. Es mi primera vez en la Argentina y estoy amando este festival de verdad”, afirmó. “Es un honor que mi película haya sido elegida como apertura del Festival. Estoy recién llegada y lo poco que he visto de esta ciudad me parece muy bonita, muy acogedora, muy amable su gente y la comida es deliciosa”, completó.

Diego Cremonesi, el actor platense que aparece en varias de las más importantes series argentinas de los últimos tiempos, dijo: “Estoy muy contento porque me parece que es una oportunidad maravillosa para ver el cine que no se puede ver habitualmente en las salas comerciales; para darle mucha manija a los realizadores y realizadoras locales; para que la cultura llegue a todos lados y para que se visibilicen los trabajos”.

Victoria Onetto, actriz y funcionaria del municipio de Avellaneda, felicitó al gobernador Gustavo Bordet y a la secretaria de Turismo y cultura, Carolina Gaillard, como gestores del evento “que promueve la cultura y la pone en lo más alto justamente a partir de un Festival, no solamente por el acceso democrático a los vecinos y vecinas que pueden venir a ver distintas películas internacionales en forma libre y gratuita, sino también por poner en funcionamiento toda una industria cultural para darle posibilidad a los realizadores de mostrar sus obras”. Onetto añadió que “la cultura, y el cine específicamente, no es solamente para entretenernos o divertirnos, sino que aquellos realizadores que se destacan son los que a partir de su obra generan un pensamiento crítico y de rebelión frente a las injusticias”.

Identidad, oportunidad, orgullo y posibilidad

Daniel Filmus, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, quien trajo en persona la declaración de interés que los diputados le otorgaron al FICER, opinó: “Es imprescindible y necesario llevar el cine a todo el país. Nuestra identidad se juega en buena parte en el cine y en nuestras industrias culturales, pero poder también acceder al cine latinoamericano y al universal es sensacional”.

Para el vicegobernador Adán Bahl, quien es intendente electo de Paraná, “este Festival es hermoso, precioso, igual que el año pasado. Es una gran oportunidad para los paranaenses que pueden venir a disfrutar de buen cine con acceso libre y gratuito; también es una muy buena oportunidad para mostrar nuestra provincia y nuestra ciudad de Paraná. Hoy nos están visitando embajadores y cónsules de distintos países, esto es realmente una forma de trabajar sinérgica que genera beneficios de todo tipo; no solamente en la faz cultural, que es la fundamental, sino también en la turística y en oportunidades de trabajo a las que siempre hay que apostar desde el Estado, en este caso desde gobierno provincial con un gran compromiso. Vamos a sostener este festival desde el Estado municipal en la próxima gestión, trabajando en conjunto con el gobierno provincial”.

Aníbal Sattler, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), resaltó la importancia del evento para nuestra provincia, la cultura, el arte y el cine. “Y para la universidad también, porque nosotros tenemos carreras de teatro y estamos pensando en ampliar nuestra propuesta muy pronto en un trabajo articulado con la Secretaría de Cultura”, agregó en referencia a una futura institución de enseñanza cinematográfica en Entre Ríos, a la que también se refirió la secretaria Carolina Gaillard en su discurso de apertura.

Bartolomé Moszoro, cónsul de Polonia, hizo alusión a un posible intercambio a partir del festival: “Polonia es un país muy conocido por sus producciones y sus escuelas de cine, así que me parece un punto de posibilidades de intercambio entre ambos países”.

Acceso a la cultura

Piluca Querol, cineasta española y directora de Andalucía Film Commission, consideró que “es absolutamente necesario para la ciudadanía tener acceso a la cultura de esta forma, libre y gratuita, poder ver otros cines; y también para la industria local que necesita de foros para crear proyectos y para producir desde aquí”.

Selva Almada, escritora entrerriana y miembro del jurado de la Competencia Nacional, compartió su alegría de que exista un festival de cine “para mostrar sobre todo películas que no circulan en los circuitos comerciales. En Entre Ríos hay muy pocos cines y en general son destinados a películas que funcionan comercialmente. Hay un montón de realizadores argentinos y entrerrianos que no tienen muchos lugares donde mostrar sus películas, así que este tipo de festivales me parecen muy importantes en ese sentido de difundir autores regionales que hacen cine y que no conocemos por falta de acceso”.

Fernando Kosiak, director de la Editorial de Entre Ríos, remarcó que “se nota el crecimiento y el profesionalismo en la organización de este evento que es tan grande y que no solamente se detiene en el cine, sino que también se vincula con otras expresiones artísticas y eso es maravilloso, y es un desafío de seguir innovando y creciendo año a año”.

Función apertura

Luego de la ceremonia de inauguración, el equipo de programación encabezado por Celina Murga subió al escenario para presentar La Camarista. En primer lugar habló el embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, quien adelantó que hará gestiones para que México sea, en un futuro cercano, el país invitado del FICER: “Esto nos permitirá intercambiar también otras formas de expresión artística como es la comida, por ejemplo”. Luego introdujo en la película, de la que sostuvo: “Podemos ver una realidad compleja que enfrentan muchas mujeres mexicanas, una realidad que se aplica a la Patria Grande, que refleja las formas de vida, las dificultades, los atrasos que tenemos para superar en nuestro continente sur”.

En tanto, Celina Murga destacó a La Camarista como “una película de una narrativa cinematográfica muy simple, pero a la vez muy contundente en su mensaje. Está dirigida por una mujer y protagonizada por Gabriela Cartol, que nos habla de una trabajadora en un país como México que, a pesar de sus particularidades culturales, también puede reflejar lo que implica ser trabajadora en la Argentina”.

A su turno, Gabriela Cartol compartió ante la platea: “Aplaudo sumamente el hecho de que consideren el arte como una inspiración de verdad. Espero que también mi país le entre con todo a la cultura, y que entendamos finalmente que es necesaria. Me parece maravilloso que la cultura sea accesible, que sea además una necesidad, que sea democrática y que sea libre. Gracias por haber elegido a La Camarista; esta actuación, en verdad, se las regalo para todos ustedes”.

