INVESTIGACIÓN POLICIAL
MINUTOS CERCANOS A LAS 20.30 HORAS ANTE UN DESCUIDO DEL CHOFER Y ACOMPAÑANTE DE UN CAMIÓN FORD CARGO PERTENECIENTE A UNA DISTRIBUIDORA LOCAL QUE HABÍA QUEDADO ESTACIONADO POR CALLE SARMIENTO Y SAN MARTÍN DE NUESTRA CIUDAD SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD, PERSONAS DESCONOCIDAS HABRÍAN APROVECHADO TAL SITUACIÓN PARA SUSTRAER UN MORRAL CON LA RECAUDACIÓN DIARIA Y UN APARATO DE TELEFONÍA CELULAR. SE INICIARON LAS TAREAS INVESTIGATIVAS PARA DAR CON EL O LOS AUTORES DEL HECHO, BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE LA UNIDAD FISCAL EN TURNO Y EL COMANDO SUPERIOR DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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