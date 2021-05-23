INTERVENCIONES POR DESOBEDIENCIAS AL DNU 334/21
EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE VIENEN ESTABLECIENDO PARA CONTROLAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN ENTRE RÍOS, DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA SE ORDENARON DIFERENTES MEDIDAS PARA INTENSIFICAR CONTROLES PARA ASEGURAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA HASTA EL 30 DE MAYO INCLUSIVE. EN EL DESPLIEGUE REALIZADO EN TODO EL DEPARTAMENTO COLÓN *SE CONFECCIONARON 46 ACTAS (CUARENTA EN LA CIUDAD DE COLÓN, CUATRO EN CIUDAD DE SAN JOSÉ Y DOS EN BARRIO EL BRILLANTE)*
EN TANTO EN LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO, PERSONAL POLICIAL SE APERSONÓ EN UN COMPLEJO UBICADO SOBRE CALLE REBORD AL 200, EN VIRTUD DE TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE RUIDOS MOLESTOS. EN ESTE LUGAR SE CONSTATÓ LA PRESENCIA DE TRES FEMENINAS MENORES DE EDAD CON DOMICILIO EN UBAJAY Y DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD DE LA CIUDAD DE COLÓN, QUIENES ALQUILABAN UN DEPARTAMENTO EN EL COMPLEJO “ORAC I” DESDE EL DÍA VIERNES. POR DISPOSICIÓN DE LA JUSTIFICA FEDERAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY ESTOS ÚLTIMOS FUERON TRASLADADOS HASTA DEPENDENCIA POLICIAL PARA SER IDENTIFICADOS Y NOTIFICADOS SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES PLASMADAS EN DNU 334/21, COMO ASÍ TAMBIÉN EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA, EN TANTO EL RESTO DE LAS ADOLESCENTES FUERON LLEVADOS HASTA COMISARÍA DE MINORIDAD DONDE FUERON ENTREGADOS A SUS PROGENITORES, QUIENES ADEMÁS DE FIRMAR LAS ACTAS CORRESPONDIENTES, COMO RESPONSABLES DIRECTOS DE SUS HIJOS FUERON NOTIFICADOS SOBRE LA TRANSGRESIÓN COMETIDA.
SE RECOMIENDA A LA POBLACIÓN RESPETAR LO PLASMADO EN EL DNU 334/21 EL CUAL ES DE PÚBLICO CONOCIMIENTO Y TIENE PLENA VIGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE NUESTRA PROVINCIA HASTA EL 30 DE MAYO DEL CORRIENTE AÑO INCLUSIVE. DESDE LA POLICÍA DE ENTRE RÍOS, SE CONTINUARÁN LLEVANDO ADELANTE ACCIONES CON TODO LOS RECURSOS DISPONIBLES, PARA QUE SE CUMPLA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, EVITANDO QUE SE TRANSGREDAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y ASEGURANDO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, ESTAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASEGURAN QUE LA POTENCIAL PROPAGACIÓN DE ESTE VIRUS GENERE UN IMPACTO NEGATIVO AÚN MAYOR, QUE PUEDA CAUSAR UN COLAPSO DEL SISTEMA SANITARIO.
*SI BIEN LA IRRESPONSABILIDAD DE UNA MINORÍA CONTRASTA CON EL GRAN ACATAMIENTO DE TODA LA POBLACIÓN, NO ESTÁ DEMÁS MANIFESTARLES QUE ES RESPONSABILIDAD DE TODOS SEGUIR CUIDÁNDONOS..
__
SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415