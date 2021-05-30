INTERVENCIÓN POR REUNIONES SOCIALES NO PERMITIDAS – INFRACCIÓN AL DNU 334/21 Y UN MASCULINO TRASLADADO A JEFATURA
EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO, PERSONAL POLICIAL INTERVINO EN DOS REUNIONES LLEVADAS A CABO SIN RESPETAR LAS NORMATIVAS VIGENTES EN VIRTUD DEL AISLAMIENTO SOCIAL Y OBLIGATORIO. LA PRIMERA FIESTA FUE CONSTATADA EN CALLE AVENIDA URQUIZA AL 400 DE LA CIUDAD DE COLON, DÁNDOSE CONOCIMIENTO AL JUZGADO FEDERAL A CARGO DEL DR. LUCAS CLARET. SE PROCEDE A LA NOTIFICACIÓN DE UN JOVEN DE 20 AÑOS QUE HABITA EN ESA VIVIENDA, COMO ASÍ TAMBIÉN SE INVITÓ A LOS PRESENTES A RETIRARSE DEL LUGAR, SIENDO UN TOTAL DE 10 PERSONAS. INTERVINIENDO ADEMÁS PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL QUIENES LABRARON RESPECTIVAS ACTAS EN RELACIÓN A LA VIOLACION DEL DNU 334/2021.-
*OTRA REUNIÓN CONSTATADA FUE ALREDEDOR DE LAS 04:30 HORAS, DONDE PERSONAL POLICIAL SE HIZO PRESENTE EN UNA FINCA UBICADA SOBRE CALLE MONTEAGUDO AL 400 DE LA CIUDAD DE COLON. SE INFORMA DE ELLO A LA SECRETARIA DEL JUZGADO FEDERAL A CARGO DEL DR. CLARET Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE A NOTIFICAR AL PROPIETARIO UN HOMBRE DE 38 AÑOS DE EDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN INVITAR A QUE SE RETIREN DEL LUGAR A 30 PERSONAS. INTERVINIENDO ADEMÁS PERSONAL DE INSPECCIÓN MUNICIPAL LIBRANDO ACTAS RESPECTIVAS EN RELACIÓN A LA VIOLACION DEL DNU 334/21.-
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