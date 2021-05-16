INTERVENCIÓN POR REUNIONES SOCIALES NO PERMITIDAS – INFRACCIÓN AL DNU 241/21
EL PASADO SÁBADO, EN HORAS DE LA TARDE OTRA REUNIÓN FUE CONSTATADA, DONDE PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA UBAJAY SE HIZO PRESENTE EN UNA FINCA EN CALLE PUBLICA, SEXTO DISTRITO (HUMAITÁ) .SE INFORMA DE ELLO A LA SECRETARIA DEL JUZGADO FEDERAL A CARGO DEL DR. BARRAZA Y POSTERIORMENTE SE PROCEDE A NOTIFICAR DEL DNU 241/21(RESTRICCIÓN DE REUNIONES SOCIALES EN DOMICILIOS PARTICULARES) AL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA, UN CIUDADANO DE 49 AÑOS DE EDAD, COMO ASÍ TAMBIÉN INVITAR A QUE SE RETIREN DEL LUGAR A LAS 25 PERSONAS.-
EN EL MARCO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE VIENEN ESTABLECIENDO PARA CONTROLAR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS EN ENTRE RÍOS, DESDE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTE JEFATURA DEPARTAMENTAL, SE DISPUSO PROFUNDIZAR CONTROLES EN DIFERENTES PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD DE COLÓN, CON LA FINALIDAD DE EVITAR AGLOMERACIONES.
ESTE DISPOSITIVO SE REPLICÓ EN TODO EL DEPARTAMENTO, EN DONDE CADA DEPENDENCIA POLICIAL RECIBIÓ DIRECTIVAS ESPECÍFICAS PARA QUE EN SU JURISDICCIÓN DEN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS VIGENTES SEGÚN EL ESTADO EPIDEMIOLÓGICO DE CADA LUGAR. ESTE DISPOSITIVO SANITARIO SE INTENSIFICO EN EL RANGO HORARIO DONDE LA CIRCULACIÓN ES AÚN MAYOR DURANTE ESTE FIN DE SEMANA.DANDO COMO RESULTADO EN EL DEPARTAMENTO COLON: * MOTOS RETENIDAS: 22
- AUTOS RETENIDOS: 15
- PERSONAS IDENTIFICADAS: 10
SE NOTIFICÓ POR INCUMPLIMIENTO DEL DNU 235/21 Y SU MODIF.241/21 CORRESPONDIENTE AL DECRETO PROVINCIAL 808/21 A UN TOTAL DE 50 PERSONAS EN TODO EL DEPARTAMENTO COLON.-
SE CONTINUARÁ LLEVANDO ADELANTE ESTE TIPO DE ACCIONES PARA QUE SE CUMPLA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, EVITANDO QUE SE TRANSGREDAN LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y ASEGURANDO EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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