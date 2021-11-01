INTENTÓ ROBAR CASA DE CELULARES
EN LA MADRUGADA DE LA FECHA, ALREDEDOR DE LAS 03:00 HORAS, PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY CONCURRE A UN COMERCIO CÉNTRICO DEL RUBRO DE VENTAS DE TELÉFONOS CELULARES, A RAÍZ DE ESTAR ACTIVADA SU ALARMA.
AL ARRIBAR AL LUGAR PUEDEN APREHENDER DENTRO DEL INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL A UN MASCULINO JOVEN QUE PREVIO A VIOLENTAR UN VENTILUZ EN LA PARTE SUPERIOR DE LA VIDRIERA UBICADA EN SU FRENTE HABRÍA ESCALADO LOGRANDO SU INGRESO; PERO NO PUEDO SUSTRAER ELEMENTOS DADA LA PRONTITUD POLICIAL EN CONCURRIR AL ILÍCITO.
SE DIO CONOCIMIENTO A LA FISCALÍA EN TURNO Y LUEGO DE TRANSCURRIDO UN TIEMPO PRUDENCIAL SE PUDO ESTABLECER QUE EL AUTOR NO LLEGARÍA A LA MAYORÍA DE EDAD; DÁNDOSE INTERVENCIÓN AL ÁREA DE LA NIÑEZ, PERSONAL DE COMISARÍA DE MINORIDAD Y FAMILIA, COMO ASÍ TAMBIÉN LA NOTIFICACIÓN DE SU PROGENITOR.-
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