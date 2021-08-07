INTENTÓ AGREDIRLO CON UN CUCHILLO
MINUTOS CERCANOS A LAS 22:00 HORAS, DEL PASADO VIERNES SE RECIBIÓ UN LLAMADO TELEFÓNICO SOLICITANDO PRESENCIA POLICIAL. PERSONAL DE LA COMISARÍA SAN JOSE EN AUTOVÍA MESOPOTÁMICA Y ACCESO DR. BASTIAN; DONDE SE ENTREVISTARON CON UN MASCULINO DE 35 AÑOS DE EDAD, TRANSPORTISTA, QUIEN SE ENCONTRABA EN UN CAMIÓN MERCEDES BENZ, SEMI REMOLQUE, DETENIDO PARA DESCANSAR SIENDO ABORDADO POR UN MASCULINO QUE PORTABA UN ARMA BLANCA QUE HABÍA DESCENDIDO DE UN AUTOMÓVIL CHEVROLET ONIX, COLOR GRIS OSCURO INTENTANDO LESIONARLO, LOGRANDO ESCAPAR DE DICHA SITUACIÓN. PERCATANDOSE QUE UNA SEGUNDA PERSONA LE SUSTRAJO DEL INTERIOR DE LA CABINA DEL CAMIÓN UN TELÉFONO CELULAR. CON LOS DATOS APORTADOS POR LA VÍCTIMA PERSONAL POLICIAL LOGRARON LA DETENCIÓN DEL SUPUESTO AGRESOR, SIENDO UN SUJETO DE 37 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE ESTA CIUDAD, QUIEN QUEDÓ DETENIDO POR ORDEN DE LA FISCALÍA EN TURNO.
DENTRO DEL MARCO INVESTIGATIVO DE LA SITUACIÓN DENUNCIADA, EN LA FECHA EN HORAS DE LA TARDE, PERSONAL POLICIAL LLEVÓ ADELANTE DILIGENCIAS DE ALLANAMIENTO Y REGISTRO DOMICILIARIO EN LA VIVIENDA DEL SEGUNDO SUJETO INVOLUCRADO Y DEL DETENIDO, LOS QUE ARROJARON RESULTADO POSITIVO, SECUESTRANDO ELEMENTOS DE INTERÉS A LA CAUSA.
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