INTENSA JORNADA DE TRABAJO, SEIS DETENIDOS POR DIFERENTES DELITOS Y DOS POR INFRACCIÓN INCUMPLIR CON EL DECRETO 297 (DECRETO DE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO
EL PRIMER DETENIDO INGRESA DESDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, POR TENTATIVA DE HURTO EN FLAGRANCIA. ESTE MASCULINO HABRÍA INTENTADO INGRESAR A UNA VIVIENDA UBICADO SOBRE CALLE 3 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, ESTE MASCULINO DE 27 AÑOS DE EDAD, LUEGO DE FORCEJEAR CON UN VECINO DE LA PROPIETARIA DE LA VIVIENDA, FUE APREHENDIDO POR PERSONAL POLICIAL QUE SE HIZO PRESENTE EN EL LUGAR. SE COMUNICÓ LA NOVEDAD AL FISCAL DE TURNO Y ESTE SUJETO QUEDO DETENIDO Y ALOJADO EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL.
EN LA MAÑANA DE HOY INGRESARON CUATRO MASCULINOS, QUIENES LUEGO DE UNA PERSECUCIÓN POR PARTE DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y DIVISIÓN OPERACIONES, EMBISTIERON A UN MÓVIL POLICIAL. ESTAS PERSONAS QUE IBAN A BORDO DE UN RENAULT 12 CIRCULABAN CON UN NOVILLO DE APROXIMADAMENTE 150 KG DENTRO DEL BAÚL. ACTUÁNDOSE EN CONOCIMIENTO DEL FISCAL DE TURNO, SE PROCEDIÓ AL FORMAL SECUESTRO DEL NOVILLO COMO ASÍ TAMBIÉN DE UN EQUIPO DE TELEFONÍA CELULAR. ESTOS MASCULINOS DE 53,23, 20 Y 18 AÑOS DE EDAD QUEDARON SUPEDITADOS A LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR EL SUPUESTO DELITO DE ABIGEATO EN FLAGRANCIA, DAÑOS A BIENES DEL ESTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.
OTRO MASCULINO FUE DETENIDO ESTA MAÑANA POR PARTE DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO, POR EL DELITO DE RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, AGRESIÓN Y LESIONES. EL HECHO SE INICIÓ A RAÍZ DE LA AGRESIÓN POR PARTE DE ESTA PERSONA A UN CIUDADANO EN LA INTERCESIÓN DE URQUIZA Y ESTEVA DE COLON, INCIDENTE DONDE INTERVINO EL COMANDO RADIOELÉCTRICO, QUIENES PROCEDIERON A SU APREHENSIÓN DE ESTE SUJETO DE 19 AÑOS DE EDAD, PREVIO HABER AGREDIDO VERBALMENTE AL PERSONAL POLICIAL, ARROJANDO PIEDRAS E INTENTANDO FUGARSE. DICHA NOVEDAD FUE CURSADA AL FISCAL EN TURNO DR BLANC SEBASTIÁN QUIEN ORDENO QUE QUEDE ALOJADO EN ALCALDÍA JEFATURA COLÓN A SU DISPOSICIÓN.
DOS MASCULINOS FUERON TRASLADADOS POR INCUMPLIR CON EL DNU 297 (DECRETO DE AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO OBLIGATORIO), UN SUJETO DE 38 AÑOS EN SAN JOSÉ DE Y OTRO DE 30 AÑOS EN LA CIUDAD DE COLON. FUERON INTERCEPTADOS EN LOS OPERATIVOS DIAGRAMAMOS POR LA SUPERIORIDAD. INTERVINO LA JUSTICIA FEDERAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.
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