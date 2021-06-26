INGRESOS DE MASCULINOS POR CONTRAVENCIONES
EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO, ALREDEDOR DE LAS 03:00 HORAS, PERSONAL DE COMISARIA VILLA ELISA, TOMÓ CONOCIMIENTO POR UN LLAMADO TELEFÓNICO DE UNA VECINA QUE EN UNA VIVIENDA DE CALLE BULEVARD SCHROEDER AL 800 HABRÍA MÚSICA ELEVADA, AL HACERNOS PRESENTES EN EL LUGAR SE CONSTATA LA VERACIDAD DE LO INFORMADO, AL GOLPEAR EN LA FINCA SALE HACIA AFUERA EL PROPIETARIO EL CUAL SE MOSTRÓ OFUSCADO AL VER LA PRESENCIA DE LOS EFECTIVOS.
SE LE EXPLICÓ AL MASCULINO QUE NO SE PODÍA ESTAR REUNIDOS COMO ASÍ TAMPOCO ESCUCHAR MÚSICA ALTA, EL MISMO CONTINUÓ CON SU ACCIONAR ALTERANDOSE CADA VEZ MÁS, CON SIGNOS CLAROS DE HABER INGERIDO ALCOHOL.
POR TAL MOTIVO Y LUEGO DE INSISTIR EN REITERADAS OPORTUNIDADES QUE DESISTIERA DE SU ACCIONAR, SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DEL JOVEN DE 19 AÑOS, ADEMÁS SE LO NOTIFICÓ DEL INCUMPLIMIENTO DEL D.N.U. 125/21 Y PRORROGADO POR D.N.U.168/21 EN VIGENCIA HASTA LA FECHA. POSTERIORMENTE SE LO TRASLADÓ A JEFATURA DEPARTAMENTAL COLÓN INICIANDO UN EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIÓN A LA LEY PROVINCIAL 3815 Y MODIFICATORIAS VIGENTES, EN SUS ARTÍCULOS 41º EBRIEDAD Y 43º DESORDEN.
A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO AL COMANDO RADIOELÉCTRICO, ALREDEDOR DE LAS 03:40 HORAS DE ESTE SÁBADO POR UN FEMENINA QUE MANIFIESTA QUE EN BARRIO SAN FRANCISCO, SU PAREJA, UN MASCULINO DE 24 AÑOS DE EDAD, ESTARÍA OCASIONADO DISTURBIOS Y ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO DE EBRIEDAD. EL SUJETO SE ENCONTRABA EN LA VIVIENDA CON INSULTOS Y PROVOCANDO DAÑOS MATERIALES .SE HACE PRESENTE PERSONAL DE COMISARÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA, CONSTATANDO EFECTIVAMENTE LA PRESENCIA DE ESTA PERSONA, CON ACTITUDES AGRESIVAS, RECIBIENDO INSINUACIONES CON GOLPEAR HACIA FAMILIARES Y EFECTIVOS.
POR TAL MOTIVO ES REDUCIDO PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA JOVEN COMO LA DE SU FAMILIA Y POSTERIORMENTE ES TRASLADADO A JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, INICIANDO UN EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIÓN A LA LEY 3815 Y MODIFICATORIAS VIGENTES, EN SUS ARTÍCULOS 41º (EBRIEDAD) Y 43º (DESORDEN) PREVIO SER EXAMINADO POR MÉDICO POLICIAL DE TURNO.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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