INGRESO DE CONTRAVENTORES
EN LA MADRUGADA DE ESTE DOMINGO, ALREDEDOR DE LAS 03:50 A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO EL CUAL INFORMABA QUE EN CALLES BATALLA DE CEPEDA Y 3 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE COLON HABRÍA UNA PELEA ENTRE VARIAS PERSONAS.
PERSONAL POLICIAL DEL COMANDO RADIOELÉCTRICO SE HACEN PRESENTE EN EL LUGAR CONSTATANDO QUE VARIOS INDIVIDUOS SE AGREDÍAN ENTRE INSULTOS Y GOLPES DE PUÑO, AL INTENTAR DIALOGAR CONTINUARON ALTERANDOSE CADA VEZ MÁS, CON SIGNOS CLAROS DE HABER INGERIDO ALCOHOL. LUEGO DE INSISTIR EN REITERADAS OPORTUNIDADES QUE DESISTIERAN DE SU ACCIONAR, LOS CUALES HICIERON CASO OMISO, TRATANDO DE AGREDIR A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES.
POR TAL MOTIVO SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE TRES MASCULINOS,UN JOVEN DE 22 AÑOS DE EDAD,UN SUJETO DE 35 AÑOS Y UN CIUDADANO DE 28 AÑOS, LOS QUE FUERON TRASLADADOS A LA JEFATURA DEPARTAMENTAL COLON, INICIÁNDOSE UN EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIÓN A LA LEY 3815 Y MODIFICATORIAS VIGENTES, EN SUS ARTÍCULOS 41º( EBRIEDAD) Y 43º( DESORDEN).
ADEMÁS SE LOS NOTIFICÓ DEL INCUMPLIMIENTO DEL D.N.U. 494/21 EN VIGENCIA HASTA LA FECHA.-
EN LA FECHA, ALREDEDOR DE LAS 05:20 HORAS, PERSONAL POLICIAL SE ENCONTRABA REALIZANDO OPERATIVO VEHICULAR JUNTO A INSPECCIÓN MUNICIPAL, CUANDO SE PROCEDIÓ AL CONTROL DE UNA CAMIONETA TOYOTA MARCA HILUX, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO DE 38 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLON, EL CUAL SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD.
POR TAL MOTIVO SE LE REALIZÓ CONTROL DE ALCOHOLEMIA ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, COMO ASÍ TAMBIÉN INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO 24.449(ART.40º INC.A Y B) SE LE INFORMA AL MASCULINO QUE SU VEHÍCULO QUEDARÁ RETENIDO PREVENTIVAMENTE, LIBRÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.
EN CONSECUENCIA, EL CONDUCTOR EMPIEZA A INSULTAR A EFECTIVOS POLICIALES Y PERSONAL MUNICIPAL, SE LE SOLICITA QUE SE TRANQUILICE Y CALME SU ACTITUD, EL CUAL HIZO CASO OMISO, ALTERANDO EL ORDEN DEL LUGAR.
POR ESA RAZÓN ES TRASLADADO A ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL, INICIANDO UN EXPEDIENTE CONTRAVENCIONAL POR INFRACCIÓN A LA LEY 3815 Y MODIFICATORIAS VIGENTES, EN SUS ARTÍCULOS 41º (EBRIEDAD) Y 43º (DESORDEN). ADEMÁS SE LOS NOTIFICÓ DEL INCUMPLIMIENTO DEL D.N.U. 494/21 EN VIGENCIA HASTA LA FECHA.-
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
TEL/FAX: (03447) 421415