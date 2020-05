INFORMACIÓN IMPORTANTE: NO PODAR DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Considerando la situación actual que atravesamos por la pandemia Coronavirus Covid-19, y las medidas tomadas en pos de contribuir a la seguridad de todos nuestros vecinos, se debe realizar pedidos especiales a la ciudadanía en lo que respecta al orden urbano de Basavilbaso. Desde la Secretaría de Producción y Ambiente, y la Dirección de Espacios Verdes, se informa que durante el periodo de Aislamiento Social, preventivo y Obligatorio, y hasta nuevo aviso, no se recibirán nuevas solicitudes de poda, extracción de árboles y actividades afines. Así mismo, se solicita a los vecinos que no realicen actividades de poda y eviten acumular en la vía pública restos de ramas. Se enfatiza en NO realizar estas acciones ya que se acumularían residuos en la vía pública y se generarían inconvenientes en el orden de la localidad.

SEAMOS SOLIDARIOS Y EN ESTA SITUACIÓN QUE NOS TOCA A TODOS, COLABOREMOS PARA QUE NUESTRA CIUDAD SE MANTENGA LIMPIA Y LINDA.