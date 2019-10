Información de Prensa Municipalidad de Colón

Entrega de subsidio para el fútbol infanto juvenil

En horas del mediodía de hoy, el jefe comunal, Mariano Rebord recibió a los presidentes de Ñapindá (Jorge López), Defensores (Ramiro Favre) y Campito (Javier Paccot) para hacerles entrega del aporte económico que realiza la comuna a través de la Ordenanza Nº 11/2014 en la que se dispone un sustento económico (de marzo a noviembre) a los clubes de fútbol que desarrollan la actividad infantil juvenil. Vale destacar que si bien los representantes de Sauce no pudieron estar, pero se aclara que la institución del Barrio Norte, también es beneficiaria del aporte.

Quema del Muñeco de No Me Olvides

La Asociación Síndrome de Down, No Me Olvides, en la tarde de hoy quemó su muñeco en el predio del Bajo Termas. Participaron diferentes instituciones de la ciudad como ADCADIS, Escuela “Rayo de Luz” y «El Solar Colón». Además asistieron establecimientos educativos como la Escuela Nº 43 «José Hernández» y estudiantes de la carrera de Educación Especial de la Escuela Normal Superior ROU.

3º Concurso Fotográfico!!!!! Válido para residentes de la Mancomunidad Tierra de Palmares. Las fotografías se reciben hasta el 12 de noviembre. Importantes premios!!!

Nuevas luminarias en zona costera

Se instalaron un total de 8 luminarias LED de 60W en la zona de la costa comprendida por Boulevard Gaillard y Alberdi, donde semanas atrás, alumnos y alumnas de distintos establecimientos educativos junto a personal del Parque Nacionl El Palmar y personal de la comuna, plantaron sauces y plantas nativas.

Medalla de Oro para Santiago Schuvarz

El colonense, que obtuvo el premio de los Santos Justo y Pator 2018, Santiago Schuvarz obtuvo el primer puesto y por ende la Medalla de Oro en Atletismo, pruebas combinadas. Representa además a la Escuela Municipal de Atletismo de la comuna local. Santiago además, fue abanderado de la delegación de Entre Ríos en el acto inaugural.

Plata para Sergio Canali en los Juegos Nacionales Evita

La primera medalla para la ciudad fue para el representante de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado. Sergio obtuvo el mejor segundo tiempo a nivel nacional en estilo crol. FELICITACIONES!!!

Ignacio Copani el domingo

El músico se presentará en la Casa del Bicentenario a las 19 horas con entrada libre y gratuita. Luego, los que asistan, podrán quedarse a mirar el primer “Debate Presidencial” a través de pantalla gigante.

La presentación de Copany estaba programada para un Festival Popular en el puerto acompañando la Feria de Sabores, pero debido a la suspensión (por las inclemencias del tiempo) se reprogramó para que se desarrolle en un espacio cubierto.