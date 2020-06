Información de Prensa Municipalidad de Caseros

CASEROS: CONFIRMAN QUE EL CASO LOCAL EN ESTUDIO POR COVID-19 DIO NEGATIVO

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que este miércoles 3 de junio, se registraron dos nuevos casos de coronavirus en Entre Ríos. Ambos casos corresponden al Departamento Uruguay. Se trata de contactos estrechos (esposa y sobrino) del paciente oriundo de la localidad de San Justo identificado días atrás.

Además, se confirmó que el hisopado realizado al hermano del trabajador sanjustino, vecino de nuestra localidad de Caseros, dio NEGATIVO, continuando a modo de prevención en cuarentena y aislamiento total por el término de 14 días.

De esta manera, en la provincia son 35 los casos confirmados; ocho en estudio y fueron descartados 1.159. En tanto que 26 pacientes ya recibieron el alta.

El uso de barbijo al ingresar a los locales o establecimientos; el distanciamiento entre personas de por lo menos 1 metro y medio; el ingreso controlado a los lugares cerrados (no más de 2 personas por vez); la higiene de manos; no compartir mate y elementos personales, la salida de nuestros hogares sólo para lo estrictamente necesario programando nuestras compras para que no exista la necesidad de realizarlas diariamente y menos aún varias veces en el día, son parte de las conductas que es IMPRESCINDIBLE aplicar para el cuidado de nuestra salud y el de toda la población.

FUNCIONAMIENTO TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO

A efectos de optimizar el control de ingreso a la localidad, la Municipalidad de Caseros, ha comenzado a poner en funcionamiento el termómetro digital infrarrojo para el control de temperatura.

HORARIO REDUCIDO CAJA MUNICIPAL

La Municipalidad de Caseros informa a todos los vecinos contribuyentes que este viernes 5 de junio la atención en Caja Municipal será en horario reducido hasta las 10:00 horas, debido a reformas dentro del municipio.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: JUEVES 4 Y SÁBADO 6 DE JUNIO

El Área de Espacios Verdes de la Municipalidad de Caseros informa a todos los vecinos de la localidad que por esta semana la recolección de residuos se realizará únicamente hoy jueves 4 de junio y el día sábado 6 de junio, en el horario de 07:00 a 13:00. Es importante mencionar que se recolectará durante el trascurso de la mañana todos los residuos tanto reciclables como patológicos y orgánicos.

Por tal motivo solicitamos a todos los vecinos sacar sus residuos los días indicados.

SERVICIO DE ENFERMERÍA MUNICIPAL Y ATENCIÓN MÉDICA

Se recuerda a toda la comunidad los horarios del servicio de enfermería que cubre la Municipalidad de Caseros, para este fin de semana:

Por la mañana de 08:00 a 12:00 horas y por la tarde de 15:00 a 19:00 horas.

Asimismo se recuerda que fuera de esos horarios se cuenta con una guardia pasiva. En caso de urgencia comunicarse al celular de la ambulancia 03442/ 15621086 o al 3442/15514002, que es exclusivo de la sala de salud municipal.

Por otra parte el Dr. Urtarán médico clínico con especialización en cardiología atenderá:

Sábado de 09:00 a 11:00 horas y domingo de 08:00 a 11:00 horas.

ENTREGA DE LLAVES PLAN DE AHORRO MUNICIPAL PARA VIVIENDAS

Ayer miércoles 3 de junio, en horas de la mañana, la Secretaria de Gobierno Sra. Julieta Scevola junto al Arquitecto Alejandro Mazaeda, realizaron la entrega de llaves al Sr. Oscar Galindez, correspondiente a una vivienda Prototipo II, del Plan de Ahorro Municipal.

PRE-INSCRIPCIÓN CLASES ON-LINE DE AJEDREZ

El Área de Cultura y Deporte de la Municipalidad de Caseros, invita a todas aquellas personas que deseen realizar clases de ajedrez en forma on-line, a PRE-INSCRIBIRSE.

Los interesados deben comunicarse al 492010 int.18, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 horas. Es importante mencionar que dichas clases son para todas las edades y niveles.

PRIMER ANTICIPO DEL IMPUESTO RURAL

La Municipalidad de Caseros informa que las boletas del 1° anticipo del Impuesto Rural no serán emitidas por ATER por ende no se distribuirán, por tal motivo todas aquellas personas que tienen que abonar dicho Impuesto deberán ingresar a la página de ATER con el número de partida correspondiente e imprimirla y sino acercarse a cualquier Entre Ríos servicios con su DNI, para poder realizar el pago de la misma.

COBROS EN CAJA MUNICIPAL

La Municipalidad de Caseros informa que hasta el próximo miércoles de 10 de junio se encuentran al cobro en Caja Municipal:

Cuota del Plan de Ahorro Municipal para Viviendas: la cual ha sufrido un incremento del 6%, para el corriente mes, estableciéndose los siguientes valores:

Cuotas Puras (120 cuotas originales)

PROTOTIPO I: $ 9.989,68

PROTOTIPO II: $ 11.987,64

PROTOTIPO III: $ 17.382,08

Cuotas Puras Extendidas (adiciona 18 cuotas al final)

PROTOTIPO I: $ 7.623,70

PROTOTIPO II: $ 9.148,46

PROTOTIPO III. $ 13.265,28

Cuota del Plan de Pavimentación : la cual también ha sufrido un incremento para este mes del 5 %.

Ambas cuotas han sufrido dicho incremento, debido al aumento que se ha registrado en los materiales de construcción.

Los contribuyentes deben dirigirse al Municipio local de lunes a viernes en el horario de 07:30 a 12:00 horas, para hacer efectivo los mismos.

LICENCIAS DE CONDUCIR

La Municipalidad de Caseros mediante el Decreto N° 53/20DEM, dispone la prórroga de manera preventiva y con carácter excepcional por el término de 90 (noventa) días corridos contados a partir de su fecha de vencimiento, de las Licencias Nacionales de Conducir cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 1º de mayo y el 15 de junio inclusive del corriente año. Además dispone, la habilitación de la expedición y renovación de Licencias dando prioridad a aquellos carnets vencidos antes o más allá de las prórrogas dispuestas, y a las personas que necesiten el carnet por motivos laborales. Esta modalidad se implementará hasta el día 30 junio de 2020.

INFORMACIÓN CENTRO DE JUBILADOS CASEROS

El Centro de Jubilados y Pensionados de Caseros informa que su atención será por ventanilla y únicamente urgencias. Por consultas comunicarse al 492378.

TURNOS EN EL HOSPITAL URQUIZA

El Área de Acción Social de la Municipalidad de Caseros informa a todos los vecinos que para solicitar turnos médicos de atención sanitaria en el Hospital “Justo J. de Urquiza” deberán hacerlo en la oficina de dicha Área, de lunes a jueves de 08:00 a 12:00 horas o comunicándose al 03442/492010 int. 22. Por tal motivo se requiere a los vecinos de la localidad respetar esta normativa a los fines de organizar la atención en el hospital zonal.