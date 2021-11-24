INCENDIO EN VILLA ELISA
EN COMISARÍA VILLA ELISA, SE INICIARON ACTUACIONES DE OFICIO POLICIAL PARA DETERMINAR CAUSAS EN QUE SE PRODUJERA UN FOCO ÍGNEO EN UN TINGLADO DE LA ASOCIACIÓN PECARI RUGBY.
EN LA FECHA, APROXIMADAMENTE A LAS 05:30 HORAS SE TOMA CONOCIMIENTO EN DICHA DEPENDENCIA POR PARTE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL LUGAR QUE SE HABRÍA PRODUCIDO UN INCENDIO SOBRE CALLE SABOYA, DETRÁS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MÁS PRECISAMENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACIÓN MENCIONADA, TRATANDOSE DE UN TINGLADO DE 10 POR 6 METROS, REVESTIDO EN SU INTERIOR CON MADERA. DE INMEDIATO SE HIZO PRESENTE PERSONAL POLICIAL EN EL LUGAR, AL LLEGAR YA ESTABAN LOS BOMBEROS LOCALES INTENTANDO SOFOCAR LAS LLAMAS. SEGUN LO MANIFESTADO POR LOS ENCARGADOS, EN LA VÍSPERA HABÍAN ESTADO REALIZANDO TAREAS DE LIMPIEZA DEL SECTOR NO PUDIENDO PRECISAR AL MOMENTO LAS CAUSAS DEL ORIGEN DEL SINIESTRO. AL FINALIZAR LAS TAREAS DE SOFOCAMIENTO, SE CONSTATÓ LA PÉRDIDA TOTAL DEL INTERIOR DEL GALPÓN ADEMÁS DE ELECTRODOMESTICOS Y MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO QUE SE HALLABAN EN EL RECINTO.
POR DISPOSICIÓN DE LA FISCAL EN TURNO, DRA. MARIA NOELIA BATTO, SE DIO INTERVENCIÓN A BOMBEROS ZAPADORES Y PERSONAL DE DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA DE COLON PARA QUE SE EFECTÚEN LAS TAREAS DE RIGOR. CABE DESTACAR QUE NO HUBO PERSONAS LESIONADAS.
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