INCENDIO EN UN VIVIENDA EN VILLA ELISA

PASADAS LAS 11:00 HORAS DE ESTE DOMINGO, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA VILLA ELISA TOMAN CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO EN UN VIVIENDA UBICADA EN CALLE GUTIÉRREZ AL 1536 DE ESA CIUDAD.

PRESENTES EN EL LUGAR EFECTIVOS POLICIALES SE ENTREVISTARON CON EL EX MARIDO DE LA PROPIETARIA DE LA FINCA, YA QUE ELLA NO SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO, MANIFESTANDO EL CIUDADANO QUE EL FOCO ÍGNEO,POR CAUSAS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER HABRÍA SUCEDIDO POR UN DESPERFECTO EN LA HELADERA. AFORTUNADAMENTE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS ACTUARON CON PRONTITUD, SOFOCANDO EL FUEGO EN POCOS MINUTOS, NO SE REGISTRARON PERSONAS LESIONADAS, SOLO PÉRDIDAS MATERIALES.

