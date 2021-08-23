INCENDIO EN UN BALDÍO
EN LA TARDE DEL DOMINGO, ALREDEDOR DE LAS 18.50 HORAS PERSONAL POLICIAL TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO EN UN TERRENO BALDÍO UBICADO EN CANTÓN DE VALAIS ENTRE URQUIZA Y MORENO LA CIUDAD DE COLON. SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR EFECTIVOS POLICIALES AL IGUAL QUE PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE COLON, QUIENES SOFOCARON EN POCOS MINUTOS EL FUEGO EVITANDO QUE SE EXTIENDA AL RESTO DEL TERRENO O VIVIENDAS LINDANTES. CABE DESTACAR QUE NO HUBO PERSONAS LESIONADAS, NI DAÑOS MATERIALES.-
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
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