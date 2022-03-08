INCENDIO EN SAN JOSÉ
MINUTOS CERCANOS A LAS 19: 00 HORAS DE LA FECHA, PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSE TOMÓ CONOCIMIENTO DE UN INCENDIO OCURRIDO EN CAMINO A PRIMERO DE MAYO, EN UN GALPÓN DE CHAPA, PRESENTES EN EL LUGAR EFECTIVOS POLICIALES DEL DESTACAMENTO 1º DE MAYO, CORROBORAN QUE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY HABÍAN SOFOCADO EL FOCO ÍGNEO EN SU TOTALIDAD. ENTREVISTANDOSE CON SU PROPIETARIO UN VECINO, DE 56 AÑOS DE EDAD, CON DOMICILIO EN SAN JOSE, MANIFIESTA QUE UN EMPLEADO ESTABA CARGANDO UNA BATERÍA Y SE OLVIDÓ ENCHUFADO EL CARGADOR, LO QUE PRODUJO UN CORTO CIRCUITO INICIANDO ASÍ EL INCENDIO. AFORTUNADAMENTE NO HUBO PERSONAS LESIONADAS, SOLO DAÑOS MATERIALES.-
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