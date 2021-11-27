INCENDIO DE UN VEHÍCULO EN UBAJAY
EN LA FECHA, APROXIMADAMENTE A LAS 13:00 HORAS PERSONAL DE COMISARÍA UBAJAY TOMÓ INTERVENCIÓN EN LA AUTOVÍA NACIONAL 14, GRAL GERVASIO ARTIGAS AL KM 210 DONDE EL CONDUCTOR DE UN AUTOMÓVIL, MARCA RENAULT, MODELO MEGANE, TIPO SEDAN 5 PUERTAS, UN CIUDADANO DE 61 AÑOS DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SOBRE DICHA ARTERIA EN SENTIDO HACIA EL SUR, AL LLEGAR AL KM 210 EL VEHÍCULO COMIENZA A PRESENTAR DESPERFECTOS MECÁNICOS LO QUE MOTIVA SU DETENCIÓN A UN COSTADO DE LA RUTA Y AL ABRIR EL CAPOT ESTE SE ENVUELVE EN LLAMAS , MINUTOS LUEGO PRODUCIENDO EL INCENDIO TOTAL DEL MISMO.
POR TAL MOTIVO SE HICIERON PRESENTES PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE UBAJAY. CABE DESTACAR QUE EL CHOFER NO SUFRIÓ LESIONES, SOLO DAÑOS MATERIALES.-
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