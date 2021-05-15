INCENDIO DE UN HOTEL DE SAN JOSE
EN LA FECHA Y ALREDEDOR DE LAS 03:30 HORAS PERSONAL POLICIAL DE COMISARÍA SAN JOSÉ, TOMÓ CONOCIMIENTO POR UN CIUDADANO, QUE TRABAJA COMO SERENO EN EL HOTEL, “EL MOLINO” SITO EN COLECTORA ACCESO DR. BASTIÁN Y AUTOVÍA GERVASIO ARTIGAS DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, QUE EL DEPÓSITO UBICADO EN LA PARTE TRASERA DEL PREDIO DEL HOTEL, POR CAUSAS QUE DESCONOCE Y SE TRATAN DE ESTABLECER SE ESTARÍA PRENDIENDO DE FUEGO. DE FORMA INMEDIATA INTERVINIERON BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ LOGRANDO SOFOCAR EL INCENDIO, SIN LESIONADOS; SOLO DAÑOS MATERIALES COMO QUEMADURAS DE DOS PALLETS DE MADERA.
ADEMÁS SE DIO INTERVENCIÓN A LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICA Y BOMBEROS ZAPADORES DE LA CIUDAD DE CONCORDIA A FIN DE REALIZAR PERICIAS. SE INICIÓ UN LEGAJO DE INVESTIGACIÓN CON LA INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA EN TURNO A CARGO DE LA DRA. MARÍA NOELIA BATTO, PARA ESTABLECER FORMAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL SINIESTRO.-
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