Inauguración del ciclo lectivo 2020

Se desarrolló el acto oficial del departamento Colón en la ciudad de Villa Elisa, en la Escuela Normal Superior «Dr. Luis César Ingold», evento que contó con la presencia del Director Departamental de Escuelas, Profesor Eduardo Paredes, el senador Mauricio Santa Cruz, los intendentes de Villa Elisa, Susana Lambert y de Colón, José Luís Walser, parte del equipo técnico de trabajo de DDE (Supervisora de Nivel Secundario Gabriela Casse; Supervisora Nivel Inicial: Cecilia Tognolotti y el Coordinador de Educación de Jóvenes y Adultos: Marcelo Favre y Coordinadores de ESI y de Actividades Científico-tecnológicas).



En la alocución, en primer lugar dio la bienvenida a los presentes la directora del establecimiento educativo, profesora Carina Garnier, quien además recordó que este 2020 la institución estará arribando a los 60 años de vida.

Luego fue el turno del Director Departamental, Prof. Eduardo Paredes “Estamos acá en Villa Elisa en la apertura del ciclo lectivo, elegimos esta localidad del departamento porque uno de nuestros lineamientos como gestión es el de federalizar y democratizar la gestión, visitando todos los establecimientos del departamento, por este motivo luego estaremos en Colonia San Gregorio, límite con el departamento Concordia” explicó al respecto Eduardo Paredes, quien además agradeció la presencia del senador, el intendente de Colón, la intendenta de Villa Elisa y presidentes de comuna presentes; continuó: “No es la apertura ideal, porque estamos en el medio de un conflicto docente. Yo soy docente y mis compañeros hoy se encuentran reclamando, queremos que prime el diálogo y el entendimiento de las partes para que se pueda dar solución.

Ahora estoy de este lado del mostrador como se dice popularmente y como representante del gobierno provincial, estamos acá para escuchar a los docentes y directivos porque los reclamos no son solamente salariales, sino también edilicios, etc. Desde que asumí, hoy hace dos meses, me fui reuniendo con personal de distintos establecimientos, escuchando las problemáticas y trabajaremos en base a ello. En este establecimiento se está en la etapa de culminar las obras de la Unidad Educativa de Nivel Inicial, en San José la provincia afrontará a finalización del Jardín de Infantes de Barrio El Brillante y en Colón se culmina la demolición del edificio de la Escuela Normal en San Martín y Sanguinetti que se llegó en tiempo y forma, hoy los chicos ya podrían concurrir al establecimiento de calle Bolívar. Esas son obras que necesitan de un presupuesto y de gestión que para eso estamos, también para obras menores y principalmente en el acompañamiento de los docentes para recuperar la centralidad de lo pedagógico”.



“Tampoco quiero olvidarme de la importante función de los municipios, contar con la presencia de Lambert (Villa Elisa) y Walser (Colón) es fundamental porque ellos están en primer lugar a quienes recurrir y ya hicimos un trabajo en conjunto como es el de la fumigación y limpieza de los tanques días pasados” se refirió el DDE Paredes.

Por último indicó: “Deseándoles el mayor de los éxitos a las y los docentes y alumnos y alumnas, me quiero despedir con una frase del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el día de ayer en la apertura del año legislativo que fue el de educar, educar y educar para que haya futuro”.