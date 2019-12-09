INAUGURACIÓN DE OFICINAS EN COMISARIA SAN JOSÉ
CON LA PRESENCIA DEL SR JEFE POLICÍA DE PROVINCIA, COMISARIO GENERAL GUSTAVO HORACIO MASLEIN, SE LLEVÓ A CABO LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DE DOS NUEVAS OFICINAS EN COMISARIA SAN JOSÉ, DESTINADAS A EXPEDIENTES Y ANTECEDENTES PERSONALES. ESTUVO TAMBIÉN PRESENTE EL COMANDO SUPERIOR DE ESTA JEFATURA DEPARTAMENTAL (JEFE DPTAL COMISARIO MAYOR HÉCTOR DANIEL PÁEZ), COMO ASÍ TAMBIÉN LA PLANA MAYOR (JEFES DE DIVISIÓN), AUTORIDADES DE SAN JOSÉ Y VECINOS. LUEGO DE UNAS PALABRAS POR PARTE DEL SR JEFE DEPARTAMENTAL COLON, HIZO LO PROPIO LA INTENDENTE DE SAN JOSÉ, IRMA MONJO. ACTO SEGUIDO REALIZARON EL DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA RECORDATORIA, CORTE SIMBÓLICO DE CINTAS Y RECORRIDOS POR LAS NUEVAS INSTALACIONES.
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SECCION SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
12 DE ABRIL Nº 501, COLON (DPTO. COLON – ENTRE RIOS)
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