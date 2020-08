IMPORTANTE – Comunicado del Director del Hospital Sagrado Corazón, Sergio Giordanengo

Por el momento que se está viviendo, el Hospital Sagrado Corazón informa que se restringirá todo lo que tenga que ver con urgencias y emergencias. Las personas que tengan síntomas respiratorios altos, resfríos o gripe , fiebre o dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, dolores generalizados no duden en consultar telefónicamente y si es necesario concurrir a la guardia. Queremos dejar en claro que cuando llegan al hospital se les hace un pequeño interrogatorio y las personas que no vienen por problemas respiratorios se las atiende en la guardia general y aquellas que vienen con un cuadro respiratorio alto se las deriva a un consultorio específico para casos sospechoso. Se deja en claro también que todos los estudios, ecografías, radiografías que no se puedan posponer se harán. No así aquellos que fueron programados y pueden esperar y quedan suspendidos por el transcurso de dos semanas. Comprendan que se debe utilizar todos los elementos para cortar esta situación para no lamentar más enfermos ni lamentar enfermos graves. Estamos a disposición de toda la comunidad porque el Hospital y su personal es para Ustedes»