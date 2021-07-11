IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y SECUESTRO
EN HORAS DE LA NOCHE DEL PASADO VIERNES, PERSONAL POLICIAL DE COMANDO RADIOELÉCTRICO QUIEN SE ENCONTRABA REALIZANDO OPERATIVOS DE CONTROL VEHICULAR EN CONJUNTO CON INSPECCIÓN MUNICIPAL SITO EN AVDA. QUIROZ Y AVDA URQUIZA DE LA CIUDAD DE COLON, INTERCEPTAN ALLÍ UN AUTOMÓVIL MARCA CITROEN C 3, PROCEDIENDO A LA IDENTIFICACIÓN DE SUS OCUPANTES RESULTANDO SER UN CIUDADANO DE 44 AÑOS DE EDAD, ACOMPAÑADO DE UN JOVEN DE 28 AÑOS DE EDAD Y OTRO DE 25 AÑOS DE EDAD SIENDO TODOS ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE UBAJAY. CABE DESTACAR QUE UNO DE ESTOS CIUDADANOS AL PERCATARSE DE LA PRESENCIA POLICIAL DESCARTA DEL INTERIOR DE SU BOLSILLO UN ENVOLTORIO DE NYLON, A RAÍZ DE LO SUCEDIDO SE INFORMA A LA FISCAL EN TURNO DRA. DI PRETTORO MICAELA QUIEN DISPONE LA INTERVENCION DE LA DIVISION DE TOXICOLOGIA PARA REALIZAR OPERACIONES TECNICAS DE ESTILO, EL CUAL RESULTÓ SER 1 (UN) ENVOLTORIO DE NYLON NEGRO, CERRADO ESTILO “BOCHITA” CONTENIENDO MARIHUANA, ARROJANDO UN PESAJE DE 6,0 GRS. Y UN PAQUETE DE HOJILLAS PARA REALIZAR CIGARROS ARTESANALES, MARCA “POKER”, DE COLOR AMARILLO, PROCEDIENDO AL FORMAL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS DE INTERES, INICIANDOSE ACTUACIONES POR S/D/ DE TENENCIA SIMPLE DE ESTUPEFACIENTES.
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SECCIÓN SECRETARIA PRIVADA
JEFATURA DPTAL. COLON
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