HURTO Y PERSECUCIÓN
EN EL DÍA DE HOY, EN VIRTUD DE UN ILÍCITO DENUNCIADO POR UN CIUDADANO COLONENSE, A QUIEN LE SUSTRAJERON ELEMENTOS DESDE EL INTERIOR DE SU VEHICULO, QUE SE ENCONTRABA ESTACIONADO SOBRE CALLE SAN MARTÍN, PERSONAL POLICIAL LOGRA INDIVIDUALIZAR AL POSIBLE AUTOR DEL HECHO QUIEN FUE REGISTRADO POR LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA JEFATURA DE POLICÍA. ESTA PERSONA QUIEN LUEGO DE SU COMETIDO SE RETIRA JUNTO A OTRO SUJETO A BORDO DE UNA CHEVROLET SPIN TRATA DE EVADIR CONSTANTEMENTE EL ACCIONAR POLICIAL PRODUCIÉNDOSE UNA PERSECUCIÓN POR TODA LA CIUDAD QUE FINALIZO CON LA APREHENSIÓN DE ESTOS EN RUTA 135 A METROS DEL PUENTE DEL ARROYO DE LA LECHE.
SE COMUNICÓ AL FISCAL QUIEN ORDENA QUE ESTOS CIUDADANOS DE 42 Y 22 AÑOS DE EDAD ORIUNDOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, QUEDEN ALOJADOS EN LA JEFATURA DEPARTAMENTAL POR EL SUPUESTO DELITO DE HURTO EN FLAGRANCIA EN GRADO DE TENTATIVA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. TAMBIÉN AL FORMAL SECUESTRO DE LA CHEVROLET SPIN Y LOS ELEMENTOS QUE SE ENCONTRABAN EN SU INTERIOR QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA CAUSA QUE SE INSTRUYE EN TANTO LAS RESTANTES FUERON DESCARTADAS EN LA PERSECUCIÓN.
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