Homenajean a Mario Yacub desaparecido por la dictadura militar

En el marco de las actividades realizadas por los 45 años del Golpe de Estado Cívico Militar, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, la Asociación Educacionista La Fraternidad y el Colegio del Uruguay recordaron a Mario Gerardo Yacub.

El homenaje se llevó a cabo a través de dos actos organizados por estas instituciones, dado que Yacub fue interno de La Fraternidad mientras cursaba sus estudios en el Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza”. La primera parte de la ceremonia se desarrolló en el salón de actos de la Universidad de Concepción del Uruguay, donde se descubrió una placa recordatoria, que será colocada en el Internado, el cual estuvo representado por su director, Roberto Rosso. Estuvieron presentes el Intendente Martín Oliva, el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Vales; el jefe de Gabinete, Yari Seyler en nombre del equipo de gestión; el director de Derechos Humanos, Darío Barón; el diputado provincial Jorge Satto, el intendente de Basavilbaso Hernán Bessel y el rector del Colegio, Ramón Cieri, además, de familiares de desaparecidos y de integrantes de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia.

Néstor, hermano de Mario, viajó exclusivamente para presenciar y cerrar un momento cálido y emotivo en el que mencionó la coherencia de la vida política de Mario.

Desde el pasado hacia el futuro

Barón planteó que “Estas conmemoraciones nos tienen que servir para plantear el futuro pero desde la convicción de que estamos buscando la verdad y queremos la justicia. Esa es la construcción de la memoria que queremos hacer”. Además celebró que la recordación se realizara de manera interinstitucional junto a La Fraternidad y el Colegio, y que participara el intendente de Basavilbaso, Hernán Bessel. “Este homenaje no se demoró nada en realizarse y no me parece menor que estemos recordando a un ex Fraternal en este lugar, fundamentalmente junto a familiares de detenidos y desaparecidos”.

También mirando hacia adelante a partir de la historia, Sauret convocó a “que este acto transite hacia el futuro. Deseo que bajo el principio de memoria, verdad y castigo, la Argentina no renuncie a su futuro. Verdad, memoria y castigo constituyen la base del futuro de la sociedad argentina. El camino a la paz implica verdad, memoria y castigo”.

El recuerdo y el peso de la sangre

Néstor se manifestó reiteradamente “muy conmovido” y recordó que Mario “se recibió de abogado y ya estaba militando fuertemente en la defensa de los Derechos Humanos. Fue defensor del Centro de Estudiantes de Ingeniería, cuya personería jurídica, Onganía le quería quitar. Él fue el defensor y le ganaron el juicio… Su vida transcurrió siempre en la militancia, siempre fue un animal político que vivía para la defensa de la gente, y que además se jugó y armó una familia en esas condiciones”.

El valor del revisionismo histórico

Ya durante la segunda instancia desarrollada en el Colegio, su Rector destacó que gracias al revisionismo “hoy ponemos visibles a nuestros egresados que estuvieron invisibilizados durante tanto tiempo”. Precisamente la recuperación de los archivos del establecimiento le permite conocer e “imaginar a Mario militando la escuela laica y pública… Queda nuestro compromiso de seguir trabajando porque Mario después se transforma en un abogado y militante social. En su nombre este Colegio quiere reconocer también a otros que todavía posiblemente no los hayamos encontrado”.

La desaparición

El abogado Yacub, fue secuestrado por las fuerzas militares el 1 de noviembre de 1976.Nació en la ciudad de Basabilbaso y realizó sus estudios secundarios y universitarios en nuestra ciudad. Viviendo en la ciudad de Buenos Aires, fue sacado a la fuerza de su estudio jurídico por un grupo de tareas de la dictadura y subido a un Falcón verde. Desde aquel día no se lo volvió a ver con vida. Según indicios del equipo de antropología forense estuvo secuestrado en la ESMA y luego fue arrojado al Río de la Plata en los denominados vuelos de la muerte, cuando tenía 37 años. Su participación en la vida política: Había sido consejero estudiantil en la universidad y luego, ya como abogado, tuvo un perfil social. También fue defensor de presos políticos y Secretario de la Asociación Gremial de Abogados. Se sumó a la organización Montoneros en lucha contra la dictadura.