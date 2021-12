Hein le respondió a Gaillard recordándole obras inauguradas por Frigerio en Entre Ríos: “Algunos pierden la memoria de manera selectiva”

El diputado nacional hizo referencia a las declaraciones de la diputada nacional Carolina Gaillard quien marcó en la comisión de presupuesto del Congreso y en su cuenta de twitter, que en la gestión pasada “Entre Ríos no tuvo obra pública ni vivienda”. El diputado Hein aprovechó la misma red social para recordarle algunas obras inauguradas por el entonces ministro Rogelio Frigerio en nuestra provincia.

“Parecería ser @CaroGaillard que el tiempo te ha hecho olvidar algunas de las obras inauguradas en Entre Ríos por el entonces ministro @frigeriorogelio, así que paso a recordarte algunas”, introdujo el hilo el legislador nacional.

Al respecto detalló: “Barrio de docentes en Concordia (2016), entrega de viviendas en Chajarí, Maciá, Concordia y Diamante (2019). Mejoras de asfalto, pavimento y parquización en los barrios María Goretti, Tiro Federal, Gruta de Lourdes, ex Aero Club y Carretera La Cruz, en Concordia. Mejoras en los barrios “El Infierno” de Chajarí, “San Carlos” y “145” de Federación, entre muchísimas otros a lo largo y ancho de nuestra provincia”.

Por otra parte, respecto de las obras comenzadas en la gestión del ahora diputado nacional Frigerio, argumentó: “Numerosas localidades ribereñas ya no padecen como antes las inundaciones gracias a las obras de infraestructura iniciadas para detener el avance del río, como es el caso de la Defensa Norte en Concepción del Uruguay, inaugurada por ustedes en campaña”.

“Tal vez recorrer más la provincia o dialogar con los intendentes pueda refrescar más aún tu memoria. Y no olvidemos nunca Carolina, que la obra es de los contribuyentes, no la pagamos los políticos, así que al fin y al cabo son obras del pueblo, no un favor de los gobernantes”, culminó el diputado nacional Gustavo Hein.