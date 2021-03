Hein: «Cuando miran a Rogelio ven un hombre coherente y un líder que escucha»

El diputado nacional Gustavo Hein recorre junto a Rogelio Frigerio la provincia, conversando con vecinos, comerciantes y dirigentes políticos, «Entender sus vidas y sus dificultades particulares, es primordial para transformar la forma de hacer política».

Esta semana, el ex ministro del interior Rogelio Frigerio, recorrió algunas localidades de la provincia donde mantuvo diálogo con intendentes, referentes políticos, empresarios y vecinos, en el marco del comienzo de la campaña para las legislativas.

Uno de los dirigentes que acompañan su candidatura es el Diputado Nacional Gustavo Hein, quien estuvo con el dirigente de Villa Paranacito en sus recorridas por Santa Ana, Villa del Rosario, Federación, Concordia y Colón. “Estos encuentros son absolutamente productivos. Una de las cualidades de los buenos líderes es su capacidad de escucha y su compromiso para componer en base a eso políticas públicas y propuestas superadoras. Rogelio reúne estas condiciones, es un líder que escucha y luego es coherente en sus acciones, siempre lo fue y la gente lo sabe”.

Respecto del comienzo de esta campaña, comentó, “Son recorridas cercanas a nuestros vecinos. Por un lado, es lo que el contexto nos exige, pero más allá de eso no hubiese preferido que sea de otro modo. Sé que Rogelio disfruta de conocer la realidad de los pequeños poblados y los grandes también. Desde los dirigentes que plantean la fuga de jóvenes en sus pueblos por falta de oportunidades, hasta los comercios que no pueden sostener sus gastos básicos. Esos vecinos necesitan personas que dialoguen y busquen respuestas a sus problemas”.

Por último, sobre el rol del dirigente las próximas semanas, argumentó: “Rogelio va a seguir recorriendo la provincia, conversando con los vecinos y con todas las personas que hoy necesiten respuestas por parte de la clase política y aún no la hayan obtenido. Seguiremos insistiendo en esto, cuando un dirigente no demuestra que tendrá capacidad de llegar a consensos profundos, ni de concretar la resolución de dificultades desde un espacio de diálogo como es el Congreso, su esencia política es el conflicto y la división, y Frigerio no es esa clase de personas. El diálogo es parte de su ADN y la gente lo nota.”